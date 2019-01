Kwalitatief hoogwaardige bedrijven met sterke balansen en lage schulden zullen de aandelenmarkt, die in 2019 een flinke winst zal laten zien, aanvoeren.

Dat meldt Cnbc op basis van een rapport van de strategen van Goldman Sachs. De Amerikaanse bank beveelt een mandje aan met aandelen geleid door economische graadmeters als FedEx, UPS en IBM, als onderdeel van een strategie om "de defensiviteit van de portefeuille te vergroten."

Goldman Sachs verwacht dat de S&P 500 het jaar 2019 zal eindigen op 3.000 punten, wat een winst van zo'n 17 procent betekent na een jaar waarin de index met 6,2 procent daalde.

Volgens de bank zijn beleggers te pessimistisch over het groeipotentieel voor de Amerikaanse economie, hoewel de economen van Goldman zelf voorspellen dat het bruto binnenlands product (bbp) in de VS dit jaar met slechts 1,9 procent zal stijgen.

Positief jaar voor Amerikaanse aandelen

"Het lage startniveau en de waardering van de markt duiden op een positief rendement voor Amerikaanse aandelen in het komende jaar", schreef David Kostin, de Amerikaanse aandelenstrateeg van Goldman.

"Onze basisvoorspelling is dat de economische expansie in de VS zich voortzet en dat de 6 procent groei van de winst per aandeel in combinatie met meerdere herwaarderingen tot 16 keer de winst de S&P 500 tegen het einde van het jaar tot 3.000 punten zal brengen."

De aandelen in de S&P 500 worden momenteel verhandeld tegen ongeveer 15 keer de winst, na een koers-winstverhouding van 18 aan het begin van 2018. Zorgen over hogere rentetarieven, de handelsspanningen tussen de VS en China en het tempo van de renteverhogingen door de Federal Reserve hebben de markt in 2018 het hele jaar parten gespeeld, waarbij de volatiliteit opliep in een flirt met een berenmarkt aan het einde van het jaar.

Wereldwijde groeivertraging

Beleggers maken zich ook zorgen over het feit dat een wereldwijde economische vertraging ook de VS kan treffen, na het sterke herstel dat medio 2009 begon. De bbp-groei bedroeg gemiddeld 3,2 procent in de eerste drie kwartalen en zal naar verwachting in het vierde kwartaal rond de 2,9 procent uitkomen.

Kostin wees erop dat het rendement van de S&P 500-index positief was in 81 procent van de gevallen sinds 1930 bij een afname van de bbp-groei met minder dan 2 procentpunten.

"Positieve koppen rond de handelsbesprekingen met China en een mildere Fed zullen snel verlichting bieden voor de onzekerheid op de aandelenmarkten en waarschijnlijk een aanjager zijn voor hogere koersen", verklaarde Kostin.

"Stabilisatie van economische cijfers, zowel in de VS als in het buitenland, kan ook het vertrouwen in de lange levensduur van de huidige opmars herstellen, die in juli zijn tiende verjaardag zal vieren (de langste sinds minstens 1850)."

Aandelen voor 2019

Goldman beveelt aandelen aan die kwaliteit combineren met sterke balansen, een groep die het sinds 3 december beter heeft gedaan tijdens de uitverkoop op de markt. "We geloven dat deze aandelen van bijzondere betekenis zijn voor aandelenbeleggers die stabiliteit en een relatief beperkt neerwaarts risico zoeken", aldus Kostin.

Naast FedEx, UPS en IBM bevat de Goldman-lijst van marktleiders in 2019 topnamen als KLA-Tencor, Walgreens Boots Alliance, Essex Property Trust, Amerisource Bergen, Tyson Foods, C.H. Robinson Worldwide en Altria Group.