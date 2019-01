Grondstoffen kregen rake klappen in 2018 - met diepe verliezen in categorieën van olie tot koper en van koffie tot suiker. Maar wat kunnen beleggers de komende twaalf maanden verwachten op het grondstoffenvlak?

Bloomberg zette de vooruitzichten en valkuilen voor enkele grondstoffen op een rij, en het beeld dat daaruit naar voren komt is redelijk positief.

Olie

De meest opvallende gebeurtenis op de grondstoffenmarkten in het afgelopen kwartaal was de val van de prijzen van ruwe olie van een vierjarig hoogtepunt in een berenmarkt. De drijvende krachten achter de omkering waren de recordproductie van de Amerikaanse schalieolie, de vrijwaring van veel landen van de Amerikaanse sancties tegen Iran en een beperkte aanbodvermindering door de OPEC. Bezorgdheid over de verslechterende vooruitzichten voor de wereldeconomie leverde verdere munitie op.

In 2019 zou het olieaanbod in het door crisis getroffen Venezuela verder kunnen dalen. Bovendien zijn vrijwaringen van de sancties tegen Iran tijdelijk en worden ze mogelijk niet allemaal in mei vernieuwd.

Ook moet het Saudische besluit om de productie te beperken niet worden onderschat. De volgende bijeenkomst van de OPEC is in april en de prijzen kunnen tegen die tijd weer wat terrein hebben gewonnen. Volgens Bloomberg ligt de gemiddelde verwachting van de prijs van Brentolie op 68 dollar per vat, vergeleken met een huidige prijs van ongeveer 58 dollar.

Gouden kans

Goudstieren grepen het initiatief in de laatste maanden van 2018 en er zijn genoeg redenen waarom de veilige haven het kan volhouden in 2019.

Een Federal Reserve die mogelijk veel trager renteverhogingen doorvoert en beleggers die bescherming zoeken tegen de onrust op de aandelenmarkt en een vertragende wereldwijde groei kunnen steun bieden aan de goudprijs.

Koper

De prijs van koper daalde elk kwartaal vorig jaar en kende de slechtste periode sinds 2015. Het metaal werd getroffen door de bezorgdheid over het feit dat de wereldwijde groei vertraagt en het handelsconflict tussen de VS en China.

Toch kunnen beleggers zich dit jaar meer richten op de ondersteunende achtergrond van indicatoren van de industrie. Hiertoe behoren de wereldwijde voorraden die worden bijgehouden op de beurzen, waarbij de posities in de Londen Metal Exchange op het laagste niveau staan in een decennium. Die daling werd veroorzaakt doordat de vraag het aanbod met enige marge overtrof.

En net zoals het handelsconflict in 2018 de koperprijs onder druk zette, zou een oplossing van de handelsstrijd positief kunnen uitpakken in 2019. De prijzen toonden al wat herstel na de bevestiging van de nieuwe gesprekken tussen de VS en China. Analisten voorspellen volgens Bloomberg gemiddeld een prijs van meer dan 6.400 dollar per ton, tegen een huidige prijs van 5.932 dollar per ton.

Soja en ijzererts

De handelsbetrekkingen tussen de VS en China blijven de handel in sojabonen in 2019 domineren. Amerikaanse boeren zijn hoopvol dat de twee naties vóór het einde van de wapenstilstand van negentig dagen een akkoord zullen bereiken. De belangrijkste vraag voor handelaren blijft of China, de grootste koper van sojabonen in de VS, bereid zal zijn om de tarieven op Amerikaanse landbouwproducten te verlagen. De komende oogst van Brazilië is ook een belangrijke factor: boeren verwachten opnieuw een goed jaar en dat aanbod zou de Amerikaanse prijzen verder kunnen drukken.

Na een gemiddelde prijs van bijna 70 dollar per ton vorig jaar, loopt ijzererts het risico op een prijsdaling. De grondstof, die gedomineerd wordt door stromen uit Brazilië en Australië, zal tegenwind ondervinden van een trager tempo van expansie in China. Beleidsbeslissingen uit Peking - met name extra stimuleringsmaatregelen - blijven daarbij een onzekere factor.

Ook komt er neerwaartse druk door het toenemende aanbod van de hogere productie van de Braziliaanse S11D-mijn van Vale en het herstarten van de Minas Rio-mijn door Anglo American. Analisten van Morgan Stanley waarschuwden begin dit jaar voor een terugkeer naar een wereldwijd overaanbod van koper en prijzen van 62 dollar per ton dit jaar.