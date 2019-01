Beleggers hoeven volgens beursgoeroe Elfenbein niet te schrikken van één negatief beursjaar. Dat is doodnormaal en gebeurt gemiddeld in 15 procent van de jaren.

Een min voor de AEX-index (exclusief dividend) van ruim 10 procent, een verlies voor de S&P 500 van meer dan 7 procent en een 5 procent lagere MSCI World index. Fraai was het niet voor beleggers in 2018, maar abnormaal ook niet, zegt Eddy Elfenbein van Crossing Wall Street.

Elfenbein: “Gemiddeld stijgt de Amerikaanse beurs ongeveer 6 tot 7 procent per jaar, en de standaard deviatie (gemiddelde afwijking) is 15 procent. Dat betekent dat 2018 één standaard deviatie onder het gemiddelde lag. Dat is volstrekt normaal.”

Beurs is als een speelautomaat

Volgens Elfenbein – een gerenommeerde belegger wiens blog en koopaanbevelingen altijd met spanning worden tegemoet gezien – moet u de beurs als een speelautomaat zien.

De twee uitersten zijn 15 procent winst in een bulljaar of 30 procent verlies in een berenmarkt. Dat klinkt op het eerste gezicht slecht, maar het mooie is dat de negatieve berenjaren maar in 15 procent van de gevallen optreden, de bulljaren in 85 procent van de gevallen. De kansen staan dus goed voor 2019.

Alleen bedrijven met uitstekend management

De filosofie van Elfenbein is vrij eenvoudig: Niet teveel handelen en switchen van het ene aandeel naar het andere. Waar het op de lange termijn op aankomt is kwaliteit, of zoals Elfenbein het zegt: "Koop en houdt alleen aandelen van uitstekende bedrijven."

Elfenbein heeft vorig jaar overigens net als veel andere beleggers verlies geleden met zijn kooplijst, maar op de lange termijn zijn de resulten overtuigend. In twaalf jaar (dus inclusief de kredietcrisis) +211 procent, tegenover de S&P 500 met +164 procent.

In die periode waren er slechts twee jaren met verlies 2008 en 2018.