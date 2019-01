De stieren zijn weer terug op de aandelenmarkt. Door een sterk Amerikaans banenrapport sloeg de stemming op de beurzen om en schoten de indices omhoog. Maar zelfs voordat de robuuste banencijfers de demonen uit de markt wisten te drijven, voorspelden strategen al dat de beurs zich opmaakt voor een comeback, gezien de diepte van de recente uitverkoop.

"We verwachten dat de komende weken een berenmarktrally zal plaatsvinden, en we verwachten dat er in de komende maanden een nieuwe stierenmarkt zal ontstaan", zei technisch analist Ari Wald van Oppenheimer & Co tegen MarketWatch.

Seculiere stierenmarkt

Wald gelooft dat de recente golf van zwakte de cyclische berenmarkt is die wakker wordt te midden van een seculiere stierenmarkt en suggereerde dat de verkoopdruk snel zal verdwijnen.

"Gemiddeld daalt de index met 20 procent over een periode van acht maanden en wordt 50 procent van de eerdere stijging teruggepakt", zei hij. "Daarom geloven we dat de S&P 500 het grootste deel van de verkoopdruk heeft doorstaan en de index nu tijd nodig heeft om een basis te vinden." De analist voorspelt dat de S&P 500 in 2019 zal bewegen in een range van 2.375 tot 2.700 punten.

Minder angst voor dreigende recessie

De aandelenmarkt sloot de eerste verkorte week van 2019 positief af, met een stijging van 1,9 procent voor de S&P 500, een winst van 1,6 procent voor de Dow Jones-index en een plus van 2,3 procent voor de Nasdaq. De sterke banengroei zorgde ervoor dat de bezorgdheid over een vertraging van de Amerikaanse economie en de vrees voor een dreigende recessie afnam.

Tobias Levkovich, aandelenstrateeg bij Citi, is van mening dat dit een goed moment is om weer in de markt te stappen, mede gezien het feit dat aandelen het potentieel hebben om met 16 procent te stijgen de komende twaalf maanden vanwege de lage waarderingen.

Aandelen veel betaalbaarder

Sinds de recordhoogte van de S&P 500 in september is de brede index met dubbele cijfers gedaald, waardoor aandelen veel betaalbaarder zijn geworden. "Niets is gegarandeerd, maar de gegevens suggereren dat we de huidige zwakte zouden moeten kopen", aldus Levkovich. De strateeg schroefde wel zijn koersdoel voor de S&P 500 in 2019 terug van 3.000 tot 2.850 punten.

Afgezien van de betaalbaarheid van aandelen, zijn er volgens de strategen bij Bank of America Merrill Lynch andere bemoedigende tekenen. De zogenoemde Bull & Bear-indicator van de bank daalde tot 1,8, wat duidt op een extreem bearish sentiment. Daarmee wordt voor de eerste keer sinds juni 2016 een koopsignaal gegeven voor risicovolle beleggingen zoals aandelen.

Beleidspaniek

Historisch gezien stegen aandelen wereldwijd met 6,1 procent in de drie maanden na het begin van elk van de koopsignalen van de Bull & Bear-indicator sinds 2000. De volgende twee kritieke tekenen om op te letten, zijn volgens de strategen 'beleidspaniek' en een verslechtering van de winstverwachtingen van de huidige 7,5 procent groei.

Volgens Tommy Ricketts, beleggingsstrateeg bij Bank of America Merrill Lynch, hebben de markten op zijn minst een mild rentebeleid van de Federal Reserve nodig. Het sterke banencijfer van december biedt echter steun aan het voorzetten van het huidige beleid van renteverhogingen in de VS.

Te hoge winstverwachtingen

Ook denkt Ricketts dat de winstvooruitzichten nog steeds te hoog zijn. "We verwachten dat de winstverwachtingen voor 2019 teruggezet worden tot 0-5 procent, gedreven door een zwakke Aziatische export, de omkering van de rentecurve en de inkrimping van de geldhoeveelheid."

Voor het vierde kwartaal hebben analisten hun winstverwachting voor S&P 500 verlaagd met 3,8 procent tot 40,93 dollar per aandeel, aanzienlijk meer dan de gemiddelde verlaging van 3,1 procent in de afgelopen vijf jaar, volgens John Butters, senior analist bij FactSet.