Ondanks de recente zorgen over de toestand van de Amerikaanse economie, vooral na een wilde week op Wall Street, zal er in 2019 waarschijnlijk geen recessie plaatsvinden. Dat zei hoofdeconoom Mohamed El-Erian van Allianz.

Dat meldt Fox Business. "Het wordt zeker geen realiteit", zei El-Erian. "Je zou een grote beleidsfout of een grootschalig marktongeval nodig hebben om ons in een recessie te duwen. Maar we zullen wel een vertraging zien van de groei, tenzij we voortbouwen op het pro-groeibeleid."

Amerikaanse aandelen lieten afgelopen week grote koersschommelingen zien, maar wisten een berenmarkt nog te vermijden. Voor het eerst in de geschiedenis won de Dow Jones-index meer dan 1.000 punten vorige week woensdag en de volgende dag werd een puntendaling van meer dan 600 punten omgezet in een puntenstijging van 250 punten.

De Dow wist afgelopen week uiteindelijk 2,7 procent te winnen op 23,062,40 punten. Van een berenmarkt is sprake wanneer de beurzen met 20 procent zakken ten opzichte van de recente hoogtepunten.

Onzekerheid wereldeconomie

El-Erian merkte op dat de volatiliteit die Wall Street ondervindt niet alleen te wijten is aan het nieuws uit Washington, maar ook wordt veroorzaakt door onzekerheid in de wereldeconomie, veranderend gedrag bij centrale banken - zoals de Amerikaanse Federal Reserve en de Europese Centrale Bank - en op Wall Street.

"Het gaat niet langer om het kopen van elke dip, het gaat om het verkopen van elke rally", zei de econoom. "Er gebeurt veel en dat wordt versterkt door computerhandel. Het is dus erg belangrijk om de focus te verleggen op wat werkt, en dat is de Amerikaanse economie."

Aangezien de markten willen herstellen van de slechtste decembermaand sinds 2009 in het nieuwe jaar, meent El-Erian dat de volatiliteit in aandelen zal aanhouden en dat het misschien niet ongebruikelijk is om meer schommelingen van 1.000 punten in de Dow te zien.

'Alles ging goed in 2017'

De econoom heeft wel een rooskleuriger vooruitzicht voor de Amerikaanse economie in 2019 en ziet de groei voortgaan met 2,5 procent tot 3 procent, waarbij de lonen met 3 procent of meer blijven stijgen.

"Het weerspiegelt het feit dat we uit een heel goed 2017 komen", zei hij. "Alles ging goed in 2017. Hoger rendement, geen volatiliteit en een goede correlatie."

El-Erian gaf ook commentaar op de staat van de Federal Reserve en voorzitter Jerome Powell, die het afgelopen jaar door president Donald Trump onder vuur werd genomen.

Zo zei Trump onlangs: "Het enige probleem dat onze economie heeft, is de Fed." Naar verluidt heeft hij geprobeerd Powell te ontslaan, wat later door minister van Financiën Steven Mnuchin en de inkomende waarnemend stafchef van het Witte Huis, Mick Mulvaney, werd ontkend.

Niet op automatische piloot

"Zelfs de Fed begrijpt dat ze beter moet communiceren", zei El-Erian, eraan toevoegend dat de centrale bank gevoeliger moet zijn voor de markten en zich moet realiseren dat het zijn "echt belangrijke beleidsinstrument", het rentetarief, niet op de automatische piloot kan laten staan.

"De president heeft een punt door te zeggen dat de Fed een idee moet krijgen van wat er gaande is buiten de strikte, enge binnenlandse economie", aldus El-Erian.

"Maar ik denk dat je niet teveel de lijn van onafhankelijkheid van de centrale bank moet overschrijden. Onafhankelijkheid van de centrale bank is erg belangrijk voor economische stabiliteit. En economische stabiliteit is de sleutel tot economische groei."