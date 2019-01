Lange tijd was Apple het bedrijf met de grootste marktkapitalisatie van de Verenigde Staten. Maar inmiddels heeft Microsoft de koppositie overgenomen. Afgelopen week nam de kloof nog verder toe. De experts van beleggingssite The Motley Fool sommen drie redenen op waarom Apple het moet afleggen tegen Microsoft.

Apple passeerde afgelopen zomer als eerste bedrijf de historische waarde van 1 biljoen dollar aan marktkapitalisatie. Maar in de maanden erna ging het bergafwaarts en nam softwaregigant Microsoft de koppositie over. Na de omzetwaarschuwing van vorige week breidde Microsoft zijn voorsprong verder uit.

Hoewel het verleidelijk kan zijn om Apple na de scherpe koersdaling te zien als een betere koop dan Microsoft, zijn de experts van The Motley Fool niet overtuigd. De beleggingssite somt drie redenen op waarom Microsoft er toch aantrekkelijker uitziet dan het afgestrafte Apple.

1. Betere diversificatie

Bijna 63 procent van de omzet van Apple in 2018 was afkomstig van de verkoop van iPhones. Dat cijfer is zo hoog omdat de iPhone in de loop der jaren een doorslaand succes is geworden en een aanzienlijke omzet en winst oplevert voor het bedrijf.

Maar de sterke afhankelijkheid van één product maakt het bedrijf ook kwetsbaar. Dat werd afgelopen week pijnlijk duidelijk, toen Apple meldde dat de lager dan verwachte omzet in het eerste kwartaal van het fiscale boekjaar 2019 te wijten was aan tegenvallende iPhone-verkopen in China.

Microsoft daarentegen is zeer gediversifieerd. Het bedrijf is toonaangevend op allerlei verschillende markten, maar geen enkel product domineert de bedrijfsresultaten. Elk van de drie belangrijkste marktsegmenten van het bedrijf (productiviteit en bedrijfsprocessen, intelligente cloud en personal computing) draagt ongeveer één derde bij aan de totale concernomzet. Bovendien biedt de softwaregigant binnen elk van deze segmenten veel verschillende producten aan.

De betere diversificatie van Microsoft maakt het bedrijf minder risicovol dan Apple, dat wel heel sterk leunt op één product.

2. Betere groeivooruitzichten

De groeivooruitzichten van Apple voor de komende jaren waren al redelijk laag. De analistenconsensus voor de omzetgroei voor 2019 bedroeg 4,6 procent en voor 2020 4,1 procent. Maar waarschijnlijk zullen analisten hun taxaties door de omzetwaarschuwing van Apple nog flink neerwaarts moeten bijstellen.

Microsoft zal daarentegen zal volgens analisten een tweecijferige omzetgroei laten zien: 12,7 procent in 2019 en 10,6 procent in 2020.

3. Beter sentiment

Hoewel het beleggerssentiment een meer kwalitatieve maatstaf is dan de andere twee factoren, is het wel een belangrijke factor om in overweging te nemen. Het sentiment rond Apple lijkt op dit moment vrij slecht, terwijl het sentiment rond Microsoft vrij goed is.

Nu kan het sentiment rond elk aandeel in de loop van de tijd veranderen, op basis van de bedrijfsprestaties en de nieuwsstroom. Maar volgens The Motley Fool kan dit bij Apple lang duren. Zo is nog niet duidelijk wanneer de bodem bereikt is bij de iPhone-tak van het bedrijf.

Microsoft daarentegen heeft de wind in de rug. De pc-markt - waaraan het bedrijf wordt blootgesteld via het Windows-besturingssysteem en de Surface-productlijn - vertoont tekenen van leven, hoewel nog wel onzeker is of dit aanhoudt in 2019.

De Azure cloud-activiteiten van het bedrijf groeien snel. Via de Xbox-franchise heeft Microsoft een stevige positie op de game-markt en zijn Windows-pc-besturingssysteem is de gouden standaard voor pc-gaming.

Geduld

Volgens The Motley Fool blijft Apple aantrekkelijk voor geduldige beleggers die geloven dat het concern op de lange termijn sterk terug kan komen. Maar voor beleggers met wat minder zitvlees is Microsoft wellicht een minder stressvolle optie om in te beleggen.