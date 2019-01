Wie denkt dat alleen Apple lijdt onder de afkoelende Chinese economie heeft het mis. Ook Europese luxegoederenbedrijven voelen de dreiging.

De omzetwaarschuwing van Apple bracht deze week een grote schokgolf teweeg op de aandelenmarkten. Het concern meldde woensdagavond dat de verkoop van iPhones in in het vierde kwartaal van 2018 lager uitpakte dan verwacht, vanwege een scherpe economische groeivertraging in China.

Dalende beurskoersen

Het nieuws trok ook de beurskoersen van Europese luxegoederenbedrijven mee omlaag, zoals Burberry, Prada, Kering (het moederbedrijf van Gucci), LVMH, Moët Hennessy Louis Vuitton, Swatch, Christian Dior en Richemont (het moederbedrijf van Cartier).

Dat is niet zo verwonderlijk, want deze bedrijven vissen in dezelfde vijver als Apple. Voor hen vormt China zelfs verreweg de belangrijkste afzetmarkt. "Vermogende Chinezen kopen voor ongeveer 120 miljard dollar aan luxegoederen per jaar en zijn daarmee goed voor ongeveer een derde van de wereldwijde vraag naar deze producten", stelt Fiona Cincotta, senior marktanalist bij Gain Capital op MarketWatch. Consultancybedrijf Bain verwacht dat dit in 2025 zal zijn gegroeid tot 50 procent.

Als China verkouden wordt, worden de luxegoederenbedrijven dus ziek. En een verkoudheid ligt op de loer. De inkoopmanagersindices van de industrie en de dienstensector lieten afgelopen week een daling zien. Dat is vaak een voorbode voor een daling van de consumptieve bestedingen.

Dure handtassen

Ook CNN meldt dat na de dure iPhone kostbare handtassen en horloges weleens de volgende producten kunnen zijn die worden geraakt door een dalende vraag uit China. In het eerste halfjaar van 2018 waren de uitgaven van Chinezen aan luxegoederen nog sterk, ondanks de economische groeivertraging.

Maar beleggers vrezen dat de komende kwartaalcijfers van deze bedrijven onaangename verrassingen zullen bevatten. Immers, als Chinezen niet bereid zijn om flink in de buidel te tasten voor een nieuwe iPhone, dan zullen ze ook terughoudend zijn bij andere dure aankopen.

Het eerste signaal in die richting was de mededeling van de Zwitserse horloge-industrie dat het aantal verkochte horloges in november is gedaald. Afgelopen week meldde het Zwitsers Economisch Instituut dat Zwitserse horlogefabrikanten hun verwachtingen voor orders voor de komende drie maanden fors hebben verlaagd.

Het is niet voor het eerst dat de sterke afhankelijkheid van de Chinese consument de luxegoederensector in problemen brengt. In 2012 daalde de vraag uit China ook al scherp, toen de Chinese overheid de aankoop van luxegoederen door hooggeplaatste leden van de Communistische Partij en topmannen uit het bedrijfsleven aan banden legde, om de corruptie te bestrijden.

Afkoeling Chinese economie

Ditmaal is een afkoeling van de Chinese economie de grootste bron van zorg. Aan de jaren van dubbelcijferige groeicijfers is een eind gekomen. De economische groei over 2018 is het zwakst sinds 1990. Volgens het IMF zal de Chinese economie dit jaar met iets meer dan 6 procent groeien en de jaren erna met nog lagere percentages. Ook zijn er zorgen over de Chinese vastgoedmarkt en de handelsoorlog met de Verenigde Staten.

Dit alles zet ook het consumentenvertrouwen onder druk, vreest UBS. De Zwitserse zakenbank verwacht dat de uitgaven van Chinezen aan luxegoederen in de tweede helft van vorig jaar met ongeveer 10 procent is gestegen. Dat lijkt veel, maar het betekent wel een forse verzwakking ten opzichte van het eerste halfjaar, toen nog sprake was van een groei van 16 procent.

Grote verschillen

De pijn zal waarschijnlijk het hardst gevoeld worden door Hermes, Chanel, Cartier en Gucci, gelet op de onderstaande grafiek van de populairste luxegoederenmerken in China, die CNN heeft opgesteld.

Toch lijkt het erop dat niet alle luxegoederenaandelen worden geraakt door de situatie in China. LVMH en Kering meldden stevige omzetten in China in oktober. En HSBC zei vorige maand dat vier aandelen relatief goede kaarten hebben om een afzwakking van de Chinese markt te doorstaan: Hugo Boss, Tiffany (bekend van de merken Coach en Kate Spade) en Capri (voorheen Michael Kors).

Tapestry staat op de lijst van Wells Fargo van bedrijven die het volgens de zakenbank in 2019 beter zullen doen dan in 2018.

Chinees nieuwjaar

Een belangrijke testcase voor de sector wordt de viering van het Chinese nieuwjaar, dat op 5 februari begint, zo meldt Bloomberg. Dit evenement duurt een week. Veel Chinezen hebben dan vakantie en gaan in die periode shoppen.

Naar verwachting zullen ze dit jaar meer geld uitgeven in eigen land dan over de grens, omdat al enige tijd een verschuiving gaande is naar binnenlandse consumptie.

Zwakkere yuan

Volgens UBS speelt hierbij ook de zwakkere koers van de Chinese yuan een rol. Hierdoor kunnen Chinezen in het buitenland minder uitgeven. Zo meldde de Amerikaanse winkelketen Tiffany in november dat Chinese consumenten hun uitgaven in de winkel op Fifth Avenue in New York omlaag schroefden, terwijl de omzet van het concern in China wel sterk bleef.

De wisselkoers van de Chinese munt is van groot belang voor luxegoederenbedrijven, want aankopen tijdens vakanties maken ongeveer tweederde van de totale uitgaven van Chinezen aan luxegoederen uit. HSBC verwacht dat in de toekomst de helft van de luxegoederen in eigen land wordt aangeschaft.

Winkels in China

Luxegoederenbedrijven spelen al in op deze verandering door meer winkels in China te openen of door samen te werken met lokale online outlets, zoals Alibaba's Tmall.