Aandelen met lage koersen kunnen een koopje lijken, maar veel van deze 'goedkope' aandelen hebben goede redenen waarom de prijzen zo laag zijn. Sommige van die redenen lenen zich voor een mogelijke comeback, terwijl andere juist problemen verhullen op langere termijn die moeilijker snel op te lossen zijn.

Beleggingssite The Motley Fool selecteerde drie aandelen die onder de 10 dollar noteren en zocht uit of deze bedrijven tegen de huidige lage prijs daadwerkelijk als een koopje kunnen worden gezien.

Kan NIO bergopwaarts rijden?

Het aandeel NIO heeft enkele grote koersbewegingen meegemaakt sinds de beursintroductie in september vorig jaar. Nadat de Chinese fabrikant van elektrische voertuigen op iets meer dan 6 dollar per aandeel opende, verdubbelde de koers binnen enkele dagen. Die winsten verdwenen echter snel en de aandelen flirtten met een daling onder de introductieprijs.

Beleggers waren tevreden over hoe goed NIO de productie wist op te voeren. Tijdens het derde kwartaal produceerde het bedrijf meer dan 4.200 van zijn elektrische SUV's, tegen slechts 500 in het tweede kwartaal. Bovendien voorspelde het bedrijf dat het in het vierde kwartaal ongeveer het dubbele aantal voertuigen zou leveren dan in het derde kwartaal, en aandeelhouders hopen dat NIO in de nabije toekomst winstgevend kan worden.

Aangezien het bedrijf elektrische voertuigen produceert tegen veel lagere prijzen dan Amerikaanse fabrikanten, heeft NIO het potentieel om de leidende speler te worden in wat binnenkort de grootste consumentenmarkt ter wereld zal worden.

Gaat Goldcorp stralen?

Aandelen van gouddelvers hebben het de laatste tijd erg moeilijk gehad. Ze zijn in de laatste paar jaren van de stierenmarkt grotendeels genegeerd, doordat de prijzen van het edelmetaal in een redelijk krappe range bleven hangen. Zelfs de recente marktturbulentie heeft niet veel gedaan voor de aandelenkoers van een bedrijf als Goldcorp.

Goldcorp presteerde slecht en rapporteerde in het meest recente kwartaalrapport een productiedaling van 20 procent, die grotendeels werd veroorzaakt door de productiedaling in de belangrijke Penasquito-mijn. Bovendien stegen de kosten van de gouddelver tot bijna 1.000 dollar per ounce, een stijging van meer dan 20 procent ten opzichte van een jaar eerder.

Goldcorp heeft een ambitieus herstelplan voor de lange termijn, waarbij wordt gestreefd naar het verhogen van de productieniveaus en goudreserves met elk 20 procent, terwijl de kosten tot 20 procent lager moet uitvallen dan het niveau van begin 2017. Wil het bedrijf daarin slagen dan zal de goudprijs naar verwachting een aanhoudende stijging moeten laten zien. Het aandeel Goldcorp is afgelopen jaar met 23 procent gedaald en noteert rond de 9,80 dollar.

Een comeback van GE?

General Electric (GE) duikelde van zijn voetstuk in 2018 met een jaarverlies van 57 procent. De aandelenkoers van het eerbiedwaardige conglomeraat heeft de afgelopen jaren flink te lijden gehad. Ook werd GE uit de toonaangevende de Dow-Jonesindex gehaald.

De problemen bij GE Finance, de financiële tak van het concern en de slechte timing in de opvoering van de energieactiviteiten speelden het bedrijf parten. GE overweegt nu dramatische maatregelen, zoals het afsplitsen van enkele van de meest succesvolle divisies.

GE heeft nog steeds veel potentieel op lange termijn. De grote vraag naar nieuwe vliegtuigen zorgt voor een hogere verkoop van de motoren en systemen van zijn ruimtevaartdivisie, en zelfs het worstelende energiesegment zou kunnen herstellen van de huidige slechte omstandigheden. De ommezwaai bij GE zal niet snel komen, maar zorgen dat het bedrijf zou kunnen ophouden te bestaan zijn op dit moment overdreven.

NIO best gepositioneerd voor groei

Laaggeprijsde aandelen brengen risico's met zich mee, maar ze bieden wel het potentieel van grote winsten. Van deze drie aandelen is volgens The Motley Fool het Chinese NIO het best gepositioneerd om een sterke groei te produceren, maar zowel Goldcorp als General Electric hebben het potentieel om op de lange termijn een grote comeback te maken.