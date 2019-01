De Amerikaanse technologiegigant Apple verraste beleggers deze week met een omzetwaarschuwing. Door zwakkere iPhone-verkopen in China verwacht Apple minder omzet te behalen in het afgelopen kwartaal dan eerder voorzien. Volgens topinvesteerder Jeffrey Gundlach is een dergelijke waarschuwing een teken van een berenmarkt.

"Dit soort dingen gebeurt in een berenmarkt", zei Gundlach, eigenaar van DoubleLine Funds dat meer dan 120 miljard dollar beheert, over de omzetwaarschuwing van Apple tegen Cnbc.

Gundlach waarschuwde in december al voor naar nieuwe dieptepunten voor de aandelenmarkten en zei op 17 december er vrij zeker van te zijn dat dit een berenmarkt is. De S&P 500 heeft na de koersduikeling op kerstavond wat terrein teruggewonnen, maar noteert nog altijd 15 procent onder het recente recordniveau.

iPhone-verkoop valt tegen

Apple zei woensdag na de slotbel dat de omzet in het eerste kwartaal zal uitkomen op 84 miljard dollar, tegen een eerdere verwachting van een range van 89 tot 93 miljard dollar. Analisten rekenden op een omzet van 91,3 miljard dollar voor de periode, volgens de gegevens van FactSet. Volgens Apple vallen de verkopen van nieuwe iPhones in China, een belangrijke groeimarkt voor het concern, tegen.

De waarschuwing van Apple over de Chinese economie wakkerde de vrees aan voor een wereldwijde economische vertraging. "Hoewel we een aantal uitdagingen verwachtten in belangrijke opkomende markten, voorzagen we niet de omvang van de economische vertraging, vooral in China", schreef topman Tim Cook in een brief aan aandeelhouders.

"We geloven dat het economische klimaat in China verder is beïnvloed door toenemende handelsproblemen met de Verenigde Staten."

Donkere dag

"Het is een donkere dag voor Apple en voor de stieren in de markt", zei analist Dan Ives van Wedbush Securities tegen Cnbc. Apple loopt met het omzetalarm een "blauw oog op", zei de analist, die een koopadvies voor het aandeel hanteert met een koersdoel van 275 dollar.

De vraag naar iPhones in China en de maatregelen van Apple zullen volgens Ives de komende kwartalen de focus zijn voor beleggers en analisten. "Het komt erop neer: gaan ze de prijzen verlagen? Is dit een enorme terugval van twee of drie kwartalen, en beginnen we daarna betere prijzen te zien in 2019?"

Bepalende periode

"Dit is naar mijn mening voor Cook een bepalende periode, hoe gaat hij en het bedrijf specifiek om met de tegenvallende vraag in China", aldus de analist.