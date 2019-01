Beleggen voor later is ver vooruit kijken. Wat staat beleggers nièt in 2019 maar tussen nu en 2029 te wachten? Vincent Juvyns van J.P. Morgan AM rekent de komende tien jaar op saaiere economische cijfers en minder hoge rendementen. De beste kansen zijn volgens de beleggingsstrateeg in de opkomende markten te vinden.

Dat schrijft IEXProfs.nl. Het is lang geleden dat er in outlooks over het nieuwe beleggingsjaar zo positief werd gedacht over cash, over niet-beleggen dus. Het enige wat beleggingsprofessionals positief stemt is dat de wereldeconomie – met of zonder handelsoorlog – ook volgend jaar zal groeien.

Een Amerikaanse recessie zit er nog niet aan te komen, is de algemene teneur. Voor de rest zijn er vooral heel veel risico’s, met name op het politieke- en rentefront.

Maar langetermijnbeleggers kijken verder dan 2019. Die willen graag weten waar de financiële markten over tien jaar en verder staan. J.P. Morgan AM geeft daarom jaarlijks een tienjaarsoutlook af. Wat is de boodschap ditmaal?

Vermijd de home bias

Beleggingsstrateeg Vincent Juvyns: "De boodschap is dat diversificatie in de toekomst even nodig is als in het verleden. Het is de enige en de beste manier om een positief rendement te behalen tegen niet al te grote risco's. De kunst blijft om als belegger de echte economie te kopiëren."

"Vermijd daarbij de home bias, want dat is, historisch gezien, een grote vergissing gebleven. Het is een belangrijke reden waarom de opkomende markten in menig portefeuille nog altijd ondervertegenwoordigd zijn, terwijl daar toch echt veel van de toekomstige groei zit."

Wat voor rendementen kunnen beleggers tussen nu en 2029 verwachten?

"Die rendementen zullen lager zijn dan in het verleden. Voor een goed gespreide buy & hold-portefeuille rekenen we op niet meer dan 4 procent per jaar. Dat is veel minder dan de 7 procent die beleggers in het verleden verdienden. Oorzaken van deze rendementsdaling zijn de hoge waarderingen en lage rentestanden. Om toch het historische rendement van 7 procent te behalen, zullen belegger meer alpha moeten genereren. Dat kan ook, want de rol van de centrale banken zal minder groot worden, waardoor de juiste keuzes weer het verschil maken."

Met welke assets hebben beleggers over tien jaar het meeste geld verdiend?

"Voor de lange termijn zien wij goede kansen voor aandelen uit Europa (verwacht rendement: 6 procent per jaar) en de opkomende landen (8,5 procent per jaar). Dat heeft vooral met waardering te maken. Amerikaanse aandelen (5,25 procent per jaar) zijn gewoon veel duurder. Daarnaast zitten de Amerikaanse winstmarges nu op hun top, terwijl die in Europa nog altijd onder hun historische gemiddelde zitten. Ons optimisme over aandelen opkomende markten heeft alles te maken met de economische groei die daar plaatsvindt. Het economische succes zal zich op de lange termijn vertalen in betere rendementen."

En wat zijn de verwachtingen voor obligaties?

"Zowel voor Europa als de VS verwachten we het meest van high yield-obligaties. Amerikaanse high yield-obligaties kunnen jaarlijks 5,5 procent geven en Europese 4 procent. Ja, daar zijn wanbetalingen en mogelijke recessies ingeprijsd. Positief voor eurobeleggers is dat de kosten om dollarbeleggingen te hedgen zullen dalen tot 1 procent. Dat maakt Amerikaanse obligaties aantrekkelijk. Voor staatsobligaties uit de opkomende markten, waarbij de valuta zijn gehedged, hebben we een rendementsprognose van 5,75 procent staan."

Wat te mijden?

"Ik wil het woord mijden niet in de mond nemen, maar wij verwachten dat Europese staatsobligaties (1,75 procent voor de Franse tienjaars) het minste rendement zullen geven. Deze obligaties zijn het meest kwetsbaar voor koersdalingen."

Wanneer komt een volgende recessie?

"Wij schatten de kans op een Amerikaanse recessie in 2022 op 50 procent. Dat is puur statistisch. Een grote natuurramp of een crash op de financiële markten kunnen al eerder een recessie uitlokken. Maar wat is een recessie? Als we uitgaan van twee kwartalen van negatieve economische groei, dan zit Duitsland nu al in een recessie."

Zal de ECB de rente ooit nog verhogen?

"Voor de lange termijn moeten beleggers er vanuit gaan dat de ECB de kans krijgt om de rente te verhogen en weer te verlagen. Veel hangt van de toekomstige inflatie-ontwikkeling af."

Wanneer is deze bullmarkt voorbij?

"In 80 procent van de gevallen viel een bearmarkt samen met een recessie. Ik heb geen idee hoeveel bearmarkten we de komende tien jaar zullen meemaken, misschien wel geen eentje. Wel verwachten we dat de economische omgeving de komende tien jaar rustiger zal zijn dan in het verleden. Het zal minder boom & bust worden. Het monetaire beleid is beter geworden. Zoiets belangrijks als inflatie is onder controle. De economische cijfers zullen saai worden, minder uitbundige groei maar ook minder diepe recessies."

Hoe belangrijk is een tienjaarsvoorspelling?

"Langetermijnbeleggers willen graag weten wat de belangrijke langetermijntrends zijn. Die kennis helpt hen om plannen te maken en door de kortetermijnruis heen te kijken. Door het hebben van een duidelijke visie is het gemakkelijker om de langetermijnfocus vast te houden."

Wat zijn die langermijntrends?

"Opkomende markten zullen steeds belangrijker worden en economische groei wereldwijd zal in de komende jaren lager zijn dan we gewend waren. Vergrijzing is een mondiaal verschijnsel, dat de groei van de wereldeconomie, maar ook van inflatie remt. Dat weten we zeker. Daarnaast is het schuldenniveau van overheden, bedrijven en particulieren vrij hoog. Dat zal niet snel afnemen. Ook daar moeten we rekening mee houden."

Wat kan er gebeuren waardoor het geschetste langetermijnscenario de prullenbak in kan?

"Wat we niet kunnen kwantificeren is de impact die klimaatverandering zal hebben. Het enige wat we weten is dat die voor steeds grotere problemen zal zorgen. Dat is een belangrijke reden waarom onze focus zo sterk op ESG-beleggen ligt."