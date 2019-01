De zogenaamde FAANG-aandelen (Facebook, Amazon, Apple, Netflix en Google-moeder Alphabet) hebben een wilde achtbaanrit achter de rug. Wat staat deze aandelen in 2019 te wachten?

Begin vorig jaar waren de techreuzen nog favoriet bij analisten. Vier van deze vijf aandelen hadden het jaar ervoor ongeveer 50 procent aan waarde gewonnen. Apple had zelfs zijn beste beursjaar sinds 2010.

Maar in de loop van 2018 keerde het tij, door schandalen op het gebied van schendingen van de privacy en oproepen vanuit de politiek voor meer regulering. Later kwam daar het handelsconflict tussen China en de VS nog bovenop. Dat leidde tot een ronde winstnemingen. Cnbc zette op een rij wat de FAANG-aandelen in 2019 te wachten staat.

Facebook

Facebook eindigde 2018 met een koersverlies van 25 procent en verkeert daarmee in berenmarktgebied. Het was het slechtste jaar voor Facebook ooit en het enige verliesjaar sinds de beursgang in 2012.

Het bedrijf raakte de waardering van beleggers kwijt doordat privacyschandalen drukten op de gebruikersstatistieken en op het op advertenties gebaseerde bedrijfsmodel van het sociale media-platform. Ook werden de bestuurders van Facebook gegrild door het Amerikaanse Congres.

De pijn is volgens Cnbc nog niet voorbij. Facebook zal dit jaar te maken krijgen met vragen van de Federal Trade Commission (FTC), een organisatie voor de bescherming van consumenten. Ook zijn er aanhoudende uitdagingen voor zijn gebruikersstatistieken, waardoor het aandeel kwetsbaar blijft voor verdere koersdalingen.

Amazon

Amazon dikte in 2018 meer dan 28 procent aan en is daarmee een van de best presterende FAANG-aandelen. De webwinkelgigant bleef zijn vleugels uitslaan naar andere industrieën en verdiepte zich verder in de gezondheidszorg en de media. Ook lanceerde het concern nieuwe fysieke winkels om zijn positie in de detailhandel te verstevigen.

Het aandeel Amazon kreeg in het vierde kwartaal van 2018 wel klappen door de onrust op de bredere markt en zwakker dan verwachte verwachtingen voor de feestdagen. Sinds september kelderde de koers met meer dan 20 procent.

Amazon staat, net als Facebook, in het middelpunt van de oproepen tot meer regulering. Deskundigen en wetgevers, waaronder president Donald Trump, hebben gepleit voor een mededingingsonderzoek naar het bedrijf. Elke belangrijke stap op dat front kan het aandeel komend jaar raken.

Apple

Apple passeerde afgelopen jaar als eerste bedrijf de historische waarde van 1 biljoen dollar aan marktkapitalisatie. Maar dit hield niet stand. Apple handelt nu ver onder dit niveau en is minder waard dan Microsoft. De koers zakte afgelopen jaar met bijna 7 procent. Daarmee was 2018 het slechtste beursjaar voor het bedrijf sinds de financiële crisis van 2008.

Apple kampte met onzekerheid over de verkoopcijfers en een verzadiging van de smartphonemarkt. De slechtste handelsdag van het aandeel in 2018 kwam na de publicatie van de cijfers over het vierde kwartaal, waarin Apple aankondigde geen individuele verkoop- en omzetcijfers meer te zullen rapporteren van de iPhone en zijn andere grote productlijnen.

Apple wist wel grotendeels de schandalen en de regeldruk te vermijden die de andere FAANG-aandelen in 2018 voelden. Maar de vertragende groei, de onzekere toekomst en de toegenomen volatiliteit drukten op de koers. Dat kan in 2019 aanhouden.

Het concern maakte geen beste start van dit jaar. Gisteren waarschuwde het techbedrijf aandeelhouders dat de omzet in het afgelopen kwartaal 5 tot 9 miljard dollar lager zal uitpakken dan het bedrijf eerder heeft voorspeld. Topman Tim Cook wijt dit aan de afvlakkende groei in China, die wordt verergerd door de handelsoorlog tussen China en de VS. Ook daalt de afzet van iPhones.

Netflix

Netflix presteerde in 2018 beter dan alle andere FAANG-aandelen, met een koerswinst van bijna 40 procent. Het bedrijf verhoogde de uitgaven aan nieuwe programma's om concurrenten zoals Hulu, Amazon, HBO en het binnenkort te lanceren Disney + kanaal voor te blijven.

Netflix blijft echter cash verbranden door de hoge investeringen. Dat kan in 2019 boven de aandelen blijven hangen, zo waarschuwt Cnbc.

Alphabet

Het aandeel Alphabet eindigde het jaar praktisch vlak, met een kleine min van iets minder dan 1 procent. Het bedrijf kampte met zijn eigen problemen op het gebied van privacy en content, maar in veel mindere mate dan Facebook, en verdedigde zijn zakelijke praktijken voor het Congres.

Google kreeg ook kritiek van zijn eigen medewerkers over de aanpak van wangedrag en discriminatie. Verder werd het concern geconfronteerd met een megaboete van circa 4,3 miljard euro van de Europese Commissie.

Desondanks bleven de advertentie-inkomsten van Alphabet groeien en boekte het concern opmerkelijke vooruitgang met zijn andere activiteiten, zoals het zelfrijdende autobedrijf Waymo.

Een klein verlies voor het jaar, naast grotere verliezen onder de andere FAANG-aandelen, zou goed kunnen zijn voor Google in 2019.