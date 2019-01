Wat is het verschil tussen een pullback, een correctie en een berenmarkt? En wanneer spreken we van een recessie? Deze zeven beurstermen staken de afgelopen maanden de kop op en zouden ook komend jaar weleens belangrijk kunnen worden.

Beleggers laten zich vaak leiden tot emoties en emoties vormen zelden een goede raadgever. Om enige duiding te geven aan beleggers, heeft MarketWatch zeven beurstermen op een rij gezet die tijdens de neergang van het afgelopen kwartaal vaak opdoken in krantenkoppen.

1. De markt

Als wordt gesproken over 'de markt', worden de belangrijkste aandelenindices bedoeld, zoals de AEX-index in Nederland en de Dow Jones-index en de S&P 500 in de Verenigde Staten. Maar de meeste beleggingsportefeuilles bevatten ook andere soorten beleggingen, zoals obligaties, grondstoffen en aandelen uit andere landen.

Als er een neergang van de markt wordt voorspeld, wil dat niet zeggen dat alle beleggingscategorieën een daling laten zien. Sommige beleggingen bewegen in een tegengestelde richting. Dat was duidelijk zichtbaar in het vierde kwartaal van 2018. Terwijl de aandelenkoersen kelderden, namen beleggers hun toevlucht tot goud en zilver. Ook de prijs van palladium ging door het dak.

Wie een breed gespreide beleggingsportefeuille heeft, hoeft dus niet in paniek te raken als wordt gewaarschuwd voor een daling van de markt.

2. Pullback

In sommige berichten wordt gesproken over een pullback-scenario. Hiermee wordt een koersdaling van tussen de 5 en de 9,9 procent bedoeld, vanaf de koerspiek. Sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog zijn in de Amerikaanse aandelenmarkt 78 pullbacks geweest, volgens fondsbeheerder Guggenheim Investments.

Ter vergelijking: in diezelfde periode waren er 27 correcties (met een gemiddelde koersdaling van 13 procent) en 8 berenmarkten (met een gemiddelde koersval van 27 procent). Een pullback is dus een redelijk normaal verschijnsel. Gemiddeld komt het elk jaar wel een keer voor.

3. Correctie

Met een correctie wordt een daling van 10 procent vergeleken met een recent hoogtepunt bedoeld.

4. Berenmarkt

Van een berenmarkt is officieel sprake als de koersen met 20 procent zijn gedaald ten opzichte van een recent hoogtepunt. Er wordt de laatste tijd vaak gewaarschuwd voor een nieuwe berenmarkt; vergelijkbaar met het knappen van de internetzeepbel of de financiële crisis van 2008. Maar een berenmarkt is een stuk zeldzamer dan een pullback of een correctie, zegt Abe Ringer, financieel adviseur en oprichter van Breakwater Financial.

Eric Walters van SilverCrest Wealth Planning vult aan dat zelfs een berenmarkt geen reden hoeft te zijn voor paniek, omdat de meeste portefeuilles niet volledig in bleeders zijn belegd. Hij wijst erop dat er verschillende soorten aandelen zijn en dat deze in een verschillende richting kunnen bewegen. Sommige aandelen maken een koersval, terwijl andere aandelen juist opkrabbelen.

Dat hebben we afgelopen jaar ook in Nederland gezien. ING, Aalberts Industries, Signify, Arcelor Mittal en Unibail-Rodamco leden koersverliezen van meer dan 30 procent. Maar er waren ook opvallende stijgers, zoals Adyen (+ 90 procent), Ahold Delhaize (+20,3 procent), Wolters Kluwer (+18,8 procent) en Vopak (+8,5 procent). Zelfs in een berenmarkt valt dus rendement te behalen.

5. Recessie

De term recessie heeft betrekking op de stand van de economie van een land. Dat is breder dan de aandelenmarkt. Een land verkeert officieel in een recessie als het bruto binnenlands product twee opeenvolgende kwartalen een daling laat zien.

Een recessie is voor vrijwel iedereen voelbaar. De werkloosheid loopt op, consumenten houden de hand op de knip en bedrijven snijden in de kosten. Sommige economen voorspellen dat de volgende recessie rond 2020 zal plaatsvinden.

Hoewel een recessie dus om veel méér gaat dan de aandelenmarkt, kan er wel degelijk een verband zijn. Een recessie kan leiden tot koersdalingen, maar het omgekeerde is ook mogelijk: een financiële crisis kan een recessie veroorzaken.

Dat laatste gebeurde tien jaar geleden, toen de bubbels in de vastgoedmarkt en de ineenstorting van de markt voor subprime hypotheken (hypotheken en andere leningen die aan minder kredietwaardige personen zijn verstrekt) de financiële crisis aanwakkerden.

6. Gerealiseerde verliezen versus koersverliezen

Als een aandeel 20 procent in de min staat, maar het aandeel nog steeds in portefeuille zit, is slechts sprake van een papieren verlies. Pas als het aandeel wordt verkocht, neemt u echt verlies.

Wie tijdens een correctie stil blijft zitten, heeft een kans om uiteindelijk toch een positief rendement te behalen. De soep wordt dus niet altijd zo heet gegeten als deze wordt opgediend.

7. Dalingen in punten versus procenten

Een daling van de Dow Jones-index met 100 punten lijkt dramatisch. Maar procentueel gezien is de daling bescheiden: 0,4 procent. Een procentuele daling brengt de situatie in een beter perspectief.