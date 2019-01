Veilige havens zoals nutsbedrijven en dagelijkse consumptiegoederen stelen meestal niet de show in de jaarlijkse vooruitblikken van experts. Toch komen ze nu naar voren als de topkeuzes voor aandelen in 2019.

Dat schrijft Reuters. In de afgelopen jaren domineerden de op groei gerichte sectoren zoals technologie of communicatiediensten de beleggingsaanbevelingen aan het eind van het jaar. Maar door onzekere economische vooruitzichten en een lange stierenmarkt - die lijkt om te slaan in een berenmarkt - adviseren veel banken op Wall Street dat beleggers op veilig moeten spelen.

Uit een onderzoek van Reuters bleek dat acht van de tien grote financiële instellingen, waaronder Morgan Stanley, Goldman Sachs en Barclays, in hun vooruitzichten voor 2019 een "overwogen" rating hanteren op ten minste één defensieve sector. Dat is een grote verandering ten opzichte van vorig jaar, toen slechts twee van de tien banken een voorstander waren van defensieve sectoren.

Schuilen in nutsbedrijven

Bank of America Merrill Lynch verhoogde bijvoorbeeld zijn rating voor nutsbedrijven van "onderwogen" naar "overwogen". "Nutsbedrijven met een totaalrendement van 6 tot 8 procent met een lager risiconiveau kunnen een goede plaats zijn om te schuilen in een omgeving waar volatiliteit de kop opsteekt", zei Savita Subramanian, hoofd van de Amerikaanse aandelen- en kwantitatieve strategie bij Bank of America.

Het gebrek aan belangstelling van analisten voor defensieve sectoren door de jaren heen is begrijpelijk. Deze sectoren worden meer gewaardeerd om hun rijke dividendrendement dan de koersstijgingen en hebben sinds het begin van de stierenmarkt in 2009 een achterblijvende prestatie laten zien.

Nutsbedrijven en dagelijkse consumptiegoederen zijn met respectievelijk 135 procent en 160 procent gestegen ten opzichte van een stijging van 268 procent van de S&P 500-index. De technologiesector is met 441 procent gestegen en de cyclische consumentensector is met 513 procent gestegen.

Defensieve sectoren houden stand

Maar defensieve sectoren hebben de afgelopen drie maanden redelijk goed standgehouden terwijl de brede markt flink is gedaald. De Nasdaq bevindt zich nu in een berenmarkt, met een koersdaling van meer dan 20 procent ten opzichte van het recordniveau eind augustus, en de S&P 500 dreigde afgelopen week in het berenmarktgebied terecht te komen.

Bij het aanbevelen van defensieve sectoren, waaronder de gezondheidssector, wezen veel strategen op de afnemende Amerikaanse en mondiale economische groei en het potentieel voor hogere marktvolatiliteit. En geopolitieke kwesties zoals de spanningen tussen de VS en China en de Brexit zouden in 2019 op Amerikaanse aandelen kunnen blijven wegen.

Defensieve sectoren kunnen ook profiteren van een verwachte vertraging van het tempo van de renteverhogingen van de Federal Reserve in 2019. Vanwege hun hogere dividendrendement, worden defensieve aandelen gezien als een alternatief voor obligaties en doen ze het slecht wanneer de rente en de obligatierendementen stijgen.