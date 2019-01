Iedere dag valt er van alles te horen en te lezen over handelsconflicten, het (internationale) bedrijfsleven, bitcoins en valuta. Het lijkt wel of de hele wereld aan het beleggen is. Maar, beleggen is alleen geschikt voor eenieder die wat geld kan missen voor een lange periode en wat meer rendement wenst dan dat je bij de bank op je spaarrekening krijgt.

Dat schrijft Martine Hafkamp in haar column op Belegger.nl.

"Je moet ook nog eens niet bang zijn om tegen een (tijdelijke) waardedaling aan te kijken, want beurskoersen gaan op en neer, dat is een 100 procent zekerheid. Dat je al je geld terugkrijgt is echter géén 100 procent zekerheid.

Of zoals de AFM het zo mooi verwoordt: Beleggen is een manier om vermogen op te bouwen voor de toekomst. Je kunt ook vermogen opbouwen door bijvoorbeeld te sparen of een verzekering af te sluiten. Beleggen kan meer opleveren dan sparen. Hier staat tegenover dat beleggen meestal risicovoller is, het rendement kan verschillen en je inleg niet altijd gegarandeerd is. Ook kan het zijn dat je een tijdje niet bij je geld kunt.

Niet veel kennis nodig

Er is niet veel kennis nodig om te gaan beleggen. Een beginner kan ook een bedrag storten in een beleggingsfonds of, wanneer er wat meer geld beschikbaar is, het laten beleggen door een vermogensbeheerder.

De enige kennis die hiervoor nodig is vormt de kennis om te kunnen beoordelen wat een geschikt beleggingsfonds of een goede beheerder is. Daarvoor hoef je geen uitgebreide studie in beleggingen te hebben gedaan.

Zelf doen

Wanneer je je beleggingen zelf ter hand wil gaan nemen is er natuurlijk wel meer kennis vereist. Het is dan wel verstandig eerst de noodzakelijke kennis te verwerven voor je daadwerkelijk tot actie overgaat.

Bij een vermogensbeheerder wordt vaak een behoorlijk minimumbedrag vereist. Maar in een beleggingsfonds kan al met een relatief laag bedrag belegd worden. Iemand die helemaal niets heeft maar wel iedere maand wat geld overheeft zou maandelijks een vast bedrag (automatisch) in een vooraf gekozen beleggingsfonds kunnen stoppen. Dit is een methode die op de langere termijn zelfs het meest effectief is qua rendement vanwege de gefaseerde aankopen in de tijd.

Beleg als een goed huisvader

Als je wilt kun je met alle gemak je geld op de beurs vergokken, net zoals in het casino. Maar dat heeft niets met beleggen te maken. Een belegger gedraagt zich als een goed huisvader. Daarmee is beleggen zeker geen gokken.

Ervaren beleggers weten dat beurzen op de lange termijn altijd omhoog tenderen. Kijk maar naar de grafieken over periodes van 100 jaar. Alleen wordt de opgaande lijn af en toe ruw verstoord door correcties en crashes. Die trekken erg veel aandacht en wekken de indruk dat beleggen gevaarlijk is.

Op lange termijn komt het altijd goed

Op de korte termijn is dat ook zo, maar op de lange termijn komt het altijd weer goed. Het is moeilijk om een periode van vijftien jaar te vinden waarin een belegger in een index geld zou hebben verloren. Zelfs de zwaarste crises, 1929, 1987, 2000, 2008, werden na verloop van tijd recht gezet en stegen de beurzen naar een hoger niveau dan voor de crisis uitbrak.

Denk bijvoorbeeld aan de AEX. Sinds zijn ontstaan, in eerste instantie nog de EOE-index, in 1983 rendeerde de AEX gemiddeld 11 procent per jaar inclusief herbelegde dividenden. Deze 11 procent gemiddeld is inclusief een paar zware crises (1982-1983, 1987, 2000-2003, 2008-2009).

Achtste wereldwonder

Met beleggen kom je ook achter het achtste wereldwonder, het rente-op-rente effect. Over de afgelopen 100 jaar bedroeg het gemiddelde rendement van de S&P 500 rond de 9 procent (inclusief herbelegging van dividend).

Bedenk wel dat bij genoemde rendementen de jaarlijkse inflatie afgetrokken dient te worden zodat het reële rendement lager is. Daarvoor gecorrigeerd blijkt nog steeds dat het meer dan de moeite waard is om te beleggen.

Geschikt of ongeschikt?

De vraag is eerder hoe moet je beginnen. Lees je goed in, en begin mondjesmaat met je beleggingen. In dat geval is het betalen van wat leergeld niet erg. Of stap gelijk over naar een goede vermogensbeheerder. Dat kost dan misschien wel iets, maar een slechte belegging pakt vaak duurder uit.

En vergeet niet, zelf doen kost ook zeker tijd, vooral als je het goed wil doen. Laten beheren kost vrijwel geen tijd. Sterker nog, wanneer men er dan te veel tijd aan besteedt gaat dat waarschijnlijk ten koste van het resultaat. Niet te veel kijken is vaak het beste. Met het bovenstaande in het achterhoofd kan iedereen zelf bepalen of ‘ie geschikt of ongeschikt is om te beleggen."