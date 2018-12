In de eerste drie maanden van volgend jaar kunnen we waarschijnlijk rekenen op een aandelenrally, zolang de Federal Reserve de vergadering van maart ‘overslaat’ en niet weer de rente gaat verhogen.

Dat is de overtuiging van J.P. Morgan, zo blijkt uit een rapport van de zakenbank. “Als institutionele beleggers de handdoek in de ring gooien, creëert dit mooie kansen in het eerste kwartaal, ervan uitgaande dat de Fed reageert op de marktstress”, schrijft analist Nikolaos Panigirtzoglou.

Onlangs verhoogde de Amerikaanse centrale bank de rente voor de vierde keer in 2018. In eerste instantie stegen de koersen na de vergadering in december, omdat de Fed het aantal verwachte renteverhogingen voor volgend jaar bijstelde van drie naar twee.

Fed en yieldcurve bepalend

Maar de koersen gingen na de persconferentie van Fed-voorziter Jerome Powell alsnog onderuit. Hij bleek niet zo dovish als sommige beleggers hoopten. Volgens Panigirtzoglou hangt alles af van de toon van de Fed of er echt een rally komt begin volgend jaar.

“Als de shift naar dovish uit blijft, en de inverse yieldcurve (als de lange rente hoger dan de korte is) niet verbetert, dan is de rally waarschijnlijk maar van korte duur.”