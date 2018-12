2019 lijkt het jaar te worden van de mega-beursgangen. Partijen als Uber, Pinterest en Airbnb staan in de coulissen. Wat kunnen we hiervan verwachten?

2018 mag dan wel de geschiedenis ingaan als een slecht beursjaar; wat betreft beursgangen hebben beleggers weinig reden tot klagen. Een inventarisatie van PricewaterhouseCooper wijst uit dat er vorig jaar 214 IPO's waren in de VS. Dat zijn er 38 meer dan in 2017, aldus MarketWatch.

Het aantal beursgangers is wel wat lager dan in topjaar 2016, toen Wall Street 268 nieuwkomers verwelkomde. Maar daar staat tegenover dat de IPO's wel een stuk omvangrijker zijn. Afgelopen jaar werd bij een beursgang gemiddeld 254 miljoen dollar opgehaald, 5 miljoen dollar meer dan vorig jaar.

In totaal verwelkomde Wall Street dit jaar 38 eenhoorns: start-ups met een waarde van 1 miljard dollar of meer. Dat is het hoogste aantal eenhoorns sinds het hoogtepunt van de internethype in 2000.

Decacorns

Ook komend jaar staan er diverse spraakmakende IPO's op stapel. The Wall Street Journal telt negen zogeheten decacorns: start-ups met een geschatte waarde van meer dan 10 miljard dollar. Hiervan zullen er naar verwachting vijf komend jaar hun opwachting maken op Wall Street.

Of ze de sprong binnenkort ook echt gaan wagen hangt uiteraard af van het beursklimaat: bij een volatiele beurs zullen ze hun ambities tijdelijk in de ijskast zetten. Maar tot nu toe is nog geen aarzeling voelbaar. Zo maakten de taxibedrijven Uber en Lyft onlangs bekend dat zij al het benodigde papierwerk hebben ingeleverd bij de Amerikaanse beurswaakhond SEC.

Een belangrijk verschil met de periode vlak voor de dotcom-bubbel barstte is dat de huidige generatie beursgangers een stuk ouder zijn. Ze hebben een volwassen businessmodel en zullen hierdoor naar verwachting ook meer geld ophalen.

Beleggingssite Investorplace zette de tien meest spraakmakende beursgangers op een rij, waarvan we de belangrijkste zes uitlichten.

1. Uber

Taxibedrijf Uber zal naar verwachting meer dan 20 miljard euro ophalen bij beleggers. Daarmee wordt het waarschijnlijk de grootste beursgang van 2019. Let wel, bij een eerdere financieringsronde buiten de beurs haalde Uber ook al 20 miljard dollar op.

Uber viert komend jaar zijn tiende verjaardag. Het is een pionier in de taxideelmarkt, die de hele taximarkt op zijn kop heeft gezet. De omzet steeg in het derde kwartaal met 38 procent naar 2,95 miljard dollar, maar het bedrijf schrijft nog steeds rode cijfers. Afgelopen kwartaal leed Uber een nettoverlies van 1,07 miljard dollar.

Uber doet inmiddels veel meer dan taxivervoer. Zo is het concern ook actief in maaltijdbezorging (met UberEats) en vervoer met fietsen en scooters: markten waar nog verdere groei valt te realiseren.

Uber lag de afgelopen jaren vaak onder vuur, vanwege een reeks schandalen, een giftige bedrijfscultuur en een agressieve groeistrategie. Maar de nieuwe ceo Dara Khosrowshahi heeft volgens Investorplace goede voortgang geboekt om het bedrijf te veranderen en het imago van Uber te verbeteren. De beursgang moet uitwijzen of beleggers voldoende vertrouwen hebben in het bedrijf.

2. Lyft

Ook aartsrivaal Lyft maakt zich op voor een beursgang. Dit bedrijf is een stuk jonger en ook veel kleiner dan Uber. De omzet steeg in het derde kwartaal met 38 procent naar 563 miljoen dollar. Ook Lyft lijdt verlies, maar wel een stuk minder dan Uber: 254 miljoen dollar.

Het concern heeft ongeveer 28 procent van de Amerikaanse markt in handen, tegen 70 procent voor Uber. In tegenstelling tot zijn concurrent is Lyft niet actief in andere deelmarkten. Wel gaat het concern strategische samenwerkingsverbanden aan, met onder andere General Motors, Tata Motors en Ford.

Lyft lijkt zich vooral te focussen op een concurrentiestrijd met Uber. De strijd breidt zich nu uit naar Wall Street, want beide partijen hopen de ander te snel af te zijn met de gang naar de beurs.

3. Slack

Steeds meer bedrijven maken gebruik van de chattapplicatie Slack. Het concern heeft ongeveer 8 miljoen dagelijkse actieve gebruikers, van wie er 3 miljoen betalen voor extra mogelijkheden.

Slack heeft een geschatte waardering van 10 miljard dollar. Het concern mikt op een beursgang in de eerste helft van 2019 en heeft inmiddels Goldman Sachs ingehuurd om het proces te begeleiden.

4. Palantir

Een voordeel van een beursgang is dat geïnteresseerden een kijkje kunnen nemen onder de motorkap. Veel bedrijven die nog geen notering hebben zijn erg terughoudend met het delen van financiële informatie. Met een beursgang zijn ze gedwongen tot meer openheid.

Dat geldt ook voor Palentir, een van de meest geheimzinnige bedrijven van Sillicon Valey. Het concern is in 2004 opgericht door Peter Thiel, mede-oprichter van PayPal. Palentir is gespecialiseerd in het analyseren van grote hoeveelheden data om fraude en terrorisme te bestrijden. Onder andere de FBI en de CIA zijn belangrijke klanten.

Vorig jaar boekte Palentir een omzet van 600 miljoen dollar. Dit jaar zal dat naar verwachting groeien naar 750 miljoen dollar. Palentir zoekt groei buiten de overheid. In 2015 werd het bedrijf gewaardeerd op 20 miljard dollar, maar er circuleert inmiddels een dubbel zo hoog bedrag.

Het concern heeft al gesprekken gevoerd met Morgan Stanley en Credit Suisse om het bedrijf te begeleiden naar een beursgang in de tweede helft van 2019.

5. Pinterest

Pinterest wil zijn tienjarig bestaan komend jaar opluisteren met een beursgang. Het concern biedt gebruikers de mogelijkheid om content te delen, zoals foto's en recepten en heeft zich ontpopt tot een effectief e-commerce en advertentieplatform, met circa 200 miljoen maandelijkse gebruikers.

De omzet komt naar verwachting dit jaar boven de 1 miljard dollar uit, een verdubbeling ten opzichte van 2017.

De waardering van Pinterest wordt geschat op circa 12 miljard dollar. Beleggers moeten nog wel even geduld hebben: de beursgang staat in de planning voor de tweede helft van 2019.

6. Airbnb

De toenmalige twintigers Brian Chesky en Joe Gebbia besloten tien jaar geleden om hun appartement te verhuren voor wat extra inkomsten. Inmiddels is Airbnb uitgegroeid tot een miljardenbedrijf dat een serieuze bedreiging vormt voor de hotelsector.

Het concern wordt gewaardeerd op circa 31 miljard dollar. De omzet zal dit jaar uitkomen op 3,5 tot 4 miljard dollar. In het derde kwartaal schoot de omzet voor het eerst door de 1 miljard dollar.

Airbnb zal naar verwachting medio 2019 zijn opwachting maken op Wall Street. Daarbij zal het concern waarschijnlijk kiezen voor een onconventionele aanpak bij de beursgang: een 'direct listing'. Dit betekent dat zakenbanken buiten spel worden gezet. Dit zal naar verwachting meer ruimte bieden voor particuliere beleggers dan een reguliere beursgang.