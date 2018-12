De beurzen staan voor een lange lijst van uitdagingen, van een vertragende wereldwijde economische groei tot stijgende rentetarieven. En de handelsoorlog creëert eveneens onzekerheid.

Welke kant de aandelenmarkten in 2019 ook op zullen gaan - Wall Street-strategen hebben voldoende argumenten voor beide richtingen - het zal in ieder geval weer een stressvol jaar worden, schrijft Associated Press.

Potentiële risico's hebben ervoor gezorgd dat de marktstrategen een nieuw turbulent jaar voorspellen voor aandelen. Het wordt mogelijk zelfs een van de moeilijkste jaren voor investeerders sinds de stierenmarkt begon in 2009. Het jaar 2018 was eveneens volatiel met schommelingen van honderden punten binnen een enkele uren voor de Dow Jones-index.

En zoals 2018 laat zien, betekent een hoger risico niet altijd hogere beloningen. Alle grote Amerikaanse aandelenindexen zijn gedurende het jaar met meer dan 8 procent gedaald. En veel strategen voorspellen een gematigd rendement voor aandelen in 2019.

Verraderlijke omgeving

"Ironisch genoeg zou je een hoger rendement verwachten met een hoger risico, maar in de afgelopen twee jaar is er sprake van een meer verraderlijke omgeving voor investeerders", aldus hoofdeconoom Joe Davis van Vanguard.

Davis verwacht dat de wereldwijde aandelenmarkten in de komende tien jaar een rendement van 4,5 procent tot 6,5 procent per jaar zullen opleveren, in dollars, vergeleken met een rendement van 12,6 procent per jaar sinds de bodem van de markt na de financiële crisis van 2008.

Een snelle blik op de titels van de vooruitblikken van verschillende beleggingsinstellingen voor 2019 toont de verhoogde voorzichtigheid aan. "Het einde van het gemakkelijke geld", luidde de titel van de vooruitblik van Wells Fargo Investment Institute. "Navigeren in volatiele markten", was de kop van de vooruitzichten van UBS Asset Management en de vooruitblik van Barclays had als titel "Lagere verwachtingen".

Heropleving Amerikaanse aandelen

De aanbevelingen van de strategen lopen uiteen. Sommigen stellen voor te focussen op aandelen uit opkomende markten die er goedkoop uitzien door de scherpe prijsdalingen. Anderen zeggen dat obligaties van hoge kwaliteit de veiligste weg zijn tijdens de verwachte turbulentie. En sommige optimisten voorspellen een flinke heropleving in 2019 voor Amerikaanse aandelen, die volgens hen niet langer duur zijn in verhouding tot de bedrijfswinsten.

Aangezien alle soorten investeringen dit jaar zijn gedaald, heeft de beleggerspsychologie een klap gekregen. In het grootste deel van het afgelopen decennium gingen de markten op een substantiële en geleidelijke manier omhoog en volgde na elke terugval een snel herstel. Maar dit jaar was anders en koerst de S&P 500-index af op het eerste jaarverlies in tien jaar.

"Dit is de dappere nieuwe wereld voor beleggers", zei Rich Weiss, chief investment officer van American Century Investments. "Het zal een schok zijn voor sommige van de nieuwere investeerders die er in 2008 niet bij waren."