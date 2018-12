Het turbulente beursjaar 2018 zit er bijna op. Hoog tijd om experts te vragen om een boodschappenlijstje voor het nieuwe jaar. Janneke Willemse scoorde dit jaar goed met haar tips. Voor 2019 zet ze in op twee waardeaandelen en één groeiaandeel.

Het optimisme onder veel beleggers is wat weggeëbd, nu de AEX-index over 2018 op een tweecijferig koersverlies staat. Maar de beleggingsportefeuille van journalist, dagvoorzitter en presentatrice Janneke Willemse staat nog gewoon in de plus. Ook komend jaar valt volgens haar nog prima rendement te behalen, met de juiste aandelenselectie.

Beleggers zullen zich volgens haar wel wat defensiever gaan opstellen, aangezien de economische cyclus ten einde loopt en de angst voor een correctie toeneemt. Op haar lijstje op Belegger.nl prijken dan ook twee waardeaandelen. Maar vooruit, ook één groeiaandeel.

Unilever

Sinds de overnamepoging van Kraft Heinz geeft Unilever flink gas. Het levensmiddelenbedrijf heeft de ambitie om in 2020 een operationele marge van 20 procent te behalen en zet alles op alles om dat te bereiken.

Het concern legt een sterke focus op digitalisering en wil hiervoor 10.000 extra medewerkers aantrekken. Willemse vindt dat een slimme zet. "Met behulp van kunstmatige intelligentie wil het bedrijf de vraag beter voorspellen, de levertijden verkorten en de productiesnelheid verhogen. Dit kan enorme kostenbesparingen opleveren, gezien de schaal waarin Unilever opereert. Nu al zijn er wereldwijd 2,5 miljard consumenten die producten van Unilever gebruiken."

Het concern wil ook het klantenbestand digitaliseren, waardoor het meer directe marketing kan doen. "Hierdoor kan Unilever snijden in de budgetten voor tv-reclames en advertenties in traditionele media", vervolgt Willemse.

Een ander lichtpuntje voor beleggers in Unilever is dat de opkomende markten, waar de multinational veel omzet vandaan haalt, weer in de lift zitten.

Verder is het beoogde dividendrendement van 3,4 procent voor 2019 natuurlijk aantrekkelijk; zeker voor meer defensieve beleggers.

Berkshire Hathaway

Als één belegger symbool staat voor waardeaandelen, is het beurslegende Warren Buffett wel. Wie interesse heeft in waardeaandelen, maar niet zelf individuele aandelen wil selecteren, kan kiezen voor zijn beleggingsvehikel Berkshire Hathaway. "Je laat jouw portefeuille dan door hem beheren", zegt Willemse.

Daarnaast krijg je met deze belegging een toegangskaartje tot misschien wel de laatste aandeelhoudersvergadering waar de beursgoeroe spreekt. Willemse is er zelf ook ooit geweest. "Dat was onvergetelijk. Het is een enorm evenement, waar 40.000 mensen op afkomen."

Aan deze belegging kleeft wel een risico. Buffett nadert de negentig jaar en zijn zakenpartner is met 94 jaar ook bepaald niet piepjong. Maar zijn opvolgers Ted Weschler en Todd Combs staan klaar om het roer over te nemen. "Zij zijn al heel uitgebreid ingewerkt, dus daar maak ik mij niet veel zorgen over", zegt Willemse.

Het duo laten hun invloed nu al gelden. "Buffett moest vroeger niets hebben van technologieaandelen, maar hij heeft zich door Ted en Todd laten overtuigen en inmiddels een flink belang in Apple opgebouwd." Al met al biedt Berkshire Hathaway volgens Willemse een goede investment case.

Galapagos

Op het kooplijstje van de financieel journalist prijkt ook een oude bekende: Galapagos. Willemse heeft het aandeel zelf al sinds 2013 in portefeuille en blijft onverminderd enthousiast.

Galapagos is een groeiaandeel, wat enige risico's met zich meebrengt. Maar Willemse heeft er alle vertrouwen in dat het biotechbedrijf zijn groeiambities waar kan maken. "Het concern timmert hard aan de weg met Filgotinib, een middel tegen reuma. De testresultaten zijn goed; ook voor andere toepassingen."

De verwachtingen voor Filgotinib zijn hooggespannen: het bedrijf voorziet een piekomzet van 4 miljard dollar. Dat is geen verre toekomstmuziek, want Galapagos mikt erop het middel al in 2020 op de markt te brengen.

Maar er zitten nog meer producten in de pijplijn. Onlangs kreeg een behandeling tegen artrose van Galapagos van de Amerikaanse toezichthouder FDA de zogeheten fast track status, waardoor het versneld door het goedkeuringsproces kan.

Galapagos werkt ook aan een middel tegen taaislijmziekte, maar onlangs stootte het biotechbedrijf het onderzoek af naar AbbVie. Willemse is te spreken over die beslissing. "AbbVie neemt nu de kosten over, maar als er successen met het middel worden geboekt, ontvangt Galapagos wel royalties."

Rond het bedrijf hangt ook nog steeds een beetje overnamefantasie, gezien het belang van de Amerikaanse partner Gilead. Topman Onno van der Stolpe wil het bedrijf zelfstandig houden. "Maar er zijn nog steeds geruchten dat op een zeker moment een andere partij Galapagos wil inlijven", zegt Willemse. "Er is een kleine kans dat dit toch gebeurt."