Voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve werd afgelopen week algemeen bekritiseerd vanwege zijn opmerkingen tijdens de persconferentie van de beleidsverklaring van de centrale bank. De aandelenmarkt gaf Powell de duimen omlaag.

Maar volgens analist Nigam Arora, oprichter van The Arora Report, zou Powell weleens slimmer kunnen zijn dan de rest van de beursgoeroes en uiteindelijk de markten een grote dienst hebben bewezen.

In een column op MarketWatch trekt Arora de volgende conclusie uit deze grafiek: de markt viel terug op de publicatie van de Fed-verklaring, maar was aan het herstellen richting de persconferentie en viel terug op wat Powell tijdens de persbijeenkomst zei.

Daarnaast gaf de zogenoemde technische VUD-indicator aan dat de verkoop niet zo intens was als mogelijk was. De VUD-indicator is de meest gevoelige maatstaf voor het netto aanbod/vraag in real time. De VUD-indicator liet ook zien dat er aan het einde van de dag een netto-koopvraag was, hoewel de prijs niet herstelde.

Een andere belangrijke factor, die niet in de grafiek wordt weergegeven, was het feit dat de dollar iets zwakker was. Als critici van Powell gelijk hebben, had de dollar juist sterker moeten zijn.

Populaire aandelen buiten beschouwing

Kijkend naar individuele grafieken van populaire aandelen, toont de VUD-indicator volgens Arora aan dat de verkoop intens was in aandelen zoals Apple, Amazon, Netflix en Nvidia. De verkoop van populaire aandelen zoals Facebook, Micron Technology, AMD en Johnson & Johnson moet volgens de analist buiten beschouwing worden gelaten, omdat die voornamelijk werd gedreven door individueel bedrijfsnieuws.

Volgens Arora gooide Powell de volgende stukken 'rood vlees naar de beren in de markt': de markt wilde geen renteverhoging of hooguit één renteverhoging in 2019. Powell had het over twee renteverhogingen in 2019. De markt wilde wat accommodatie met betrekking tot de massieve balans van de Fed. Powell bleef vasthouden aan de huidige weg van het terugdringen van de balans. De markt wilde wat empathie voor de achteruitgang van de aandelenmarkt. Powell toonde er geen.

Op lange termijn is volgens Arora de zeer lage rente en de grote balans van de Fed eenvoudigweg niet houdbaar, vooral met het oog op de stijgende staatsschuld en de vertragende economische groei.

'Alternatief is zware beurscrash'

"Is het niet beter om nu een kleine dosis medicijnen te gebruiken als de economie het goed doet en de aandelenmarkt het de afgelopen negen jaar goed heeft gedaan in vergelijking met het beleven van een nieuwe crash? Ik hou er zeker niet van om de markt te zien dalen en dat beleggers geld verliezen, maar het alternatief is zware beurscrash", verklaarde Arora.

"In 2007, toen de aandelenmarkt het goed deed, gingen de huizenprijzen door het dak en veel van dezelfde goeroes die nu kritiek hebben op Powell waren in een jubelstemming, ik riep destijds beleggers op om in de 100% beschermingsmodus te gaan. De oproep was om 100% van de portefeuille te beschermen met een combinatie van cash en afdekkingsposities", aldus Arora.

Timing?

Begin 2008 adviseerde Arora om omgekeerde ETF's te kopen die omhoog gaan wanneer de markt daalt en agressief short te gaan. In 2008, toen de meeste portefeuilles de helft van hun waarde verloren, behaalde The Arora Report een indrukwekkend rendement van 45,9%. In maart 2009, dat achteraf de bodem van de aandelenmarkt bleek te zijn, adviseerde The Arora Report om agressief aandelen te kopen.