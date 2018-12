Professionele fondsbeheerders en geldmanagers, ook wel het "slimme geld" genoemd, zijn sterk negatief geworden in hun vooruitzichten voor de aandelenmarkt en de economie.

Dat schrijft MarketWatch op basis van een enquête van Bank of America Merrill Lynch onder meer dan 240 professionele beleggers over de hele wereld.

Van de ondervraagde fondsbeheerders ziet 53 procent de wereldeconomie in de komende twaalf maanden verslechteren, tegen 44 procent in november. Dat is het hoogste percentage sinds oktober 2008, op het hoogtepunt van de de kredietcrisis.

Dit pessimisme heeft er volgens de fondsbeheerders toe geleid dat er op dit moment het meest wordt gehandeld in longposities op de Amerikaanse dollar.

FAANG en BAT

In de voorgaande tien maanden was de populairste positie van het "slimme geld" nog de FAANG- en BAT-aandelen. Hiermee worden de Amerikaanse technologiebedrijven Facebook, Apple, Amazon.com, Netflix en Alphabet (moederbedrijf van Google) bedoeld, plus de Chinese techgiganten Baidu, Alibaba en Tencent.

'Naderende recessie'

Fondsbeheerders hebben de dollar de afgelopen jaren vaker bestempeld als de meest drukke handel. Dit gebeurde bijvoorbeeld ook tussen oktober 2014 tot september 2015. Maar in die gevallen werd de interesse in de Amerikaanse munt gewekt door het geloof in de langetermijnplannen van de Federal Reserve voor een strakkere monetaire politiek ten opzichte van de rest van de wereld.

Volgens chief investment strateeg Michael Harnett van Bank of America vindt de drukke handel in de dollar nu plaats tegen een achtergrond van pessimisme over aandelen en de wereldwijde groei en de overtuiging dat de Federal Reserve aan het einde van zijn verkrappingscyclus zit. Dit betekent volgens hem dat beleggers een "recessie zien komen".

Verschuiving naar defensieve beleggingen

Deze nieuwe voorzichtige houding van de fondsbeheerder heeft bijgedragen aan een verschuiving van groeiaandelen naar veiligere beleggingen. Zo laat de enquête van december de grootste rotatie naar obligaties in één maand ooit zien. Ook zijn grote bewegingen richting defensieve aandelen zichtbaar, zoals dagelijkse consumptiegoederen en nutsbedrijven.

Opvallend was ook dat in de portefeuilles van de professionele beleggers iets meer cash wordt aangehouden: 4,8 procent, tegen 4,7 procent in november.

Eric Wiegand, senior portefeuillemanager bij US Bank, sluit zich aan bij de resultaten van de enquête en stelt dat hij het risico in zijn klantenportefeuilles heeft verkleind, terwijl hij wacht op meer zekerheid over de wereldwijde groei, het handelsbeleid en het pad van het monetaire beleid van de Fed. "Institutionele beleggers hebben stappen teruggezet en een defensievere positie ingenomen", zei hij.

Handelsoorlog

Een nieuwe ronde van gezonde bedrijfswinsten zou volgens hem het meest helpen om het beleggerssentiment te verbeteren. Maar zelfs sterke winstcijfers in het vierde kwartaal zouden volgens hem overschaduwd kunnen worden door een verslechterende wereldeconomie en toenemende spanningen tussen de VS en China, aangezien er nog weinig concrete vooruitgang is geboekt om de dreiging van hogere importtarieven in 2019 weg te nemen.

Van de ondervraagde fondsbeheerders noemt 37 procent een voortslepende handelsoorlog als het grootste risico voor de economie in de komende maanden. Dat is dubbel zoveel als het aantal beleggers dat een kwantitatieve verkrapping door de Fed of een vertraging van de Chinese economie als het grootste gevaar beschouwt.