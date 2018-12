Institutionele beleggers zien donkere wolken opdoemen voor het wereldwijde financiële systeem. Een meerderheid van de professionele beleggers, ook wel het 'slimme geld' genoemd, voorspelt dat het wereldwijde financiële systeem binnen vijf jaar opnieuw een crisis zal doormaken.

Dat blijkt uit een onderzoek onder 500 institutionele beleggers in 28 landen, uitgevoerd door Natixis Investment Managers.

Ongeveer 64 procent van de ondervraagde fondsmanagers zegt dat de volgende crisis binnen een tot vijf jaar zal toeslaan, terwijl slechts 9 procent geen nieuwe wereldwijde financiële crisis voorziet in de komende tien jaar of langer.

Stijgende overheidsschuld

Institutionele beleggers beschouwen de stijgende overheidsschuld in de VS als de meest waarschijnlijke katalysator van de volgende financiële crisis. Meer dan 6 op de 10 respondenten denkt dat overheidsschuld een 'bijdragende factor' zal zijn voor de volgende crisis, terwijl bijna de helft van de respondenten denkt dat een of meerdere zeepbellen een belangrijke katalysator zijn.

"Sinds de financiële crisis zien we een explosie van de overheidsschuld. Ondanks tien jaar van trage economische groei en dalende belastinginkomsten, gingen de overheidsuitgaven onverminderd door in de ontwikkelde wereld", aldus Natixis.

"Tussen 2008 en 2016 is de overheidsschuld in slechts acht korte jaren gestegen van 61 procent van het bbp naar 86 procent van het bbp. Dit staat in schril contrast met de vorige periode van tien jaar waarin de overheidsschuld met 17 procent is gedaald, van 66 procent naar 55 procent van het bbp", meldt Natixis op basis van gegevens van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

Kosten van schulden stijgen

Hoge schuldenlasten van overheden zouden in toenemende mate een probleem kunnen worden als de rente stijgt, omdat de schuld die is uitgegeven tijdens jaren van lage rentes uiteindelijk zal moeten worden geherfinancierd tegen hogere tarieven. "Hierdoor stijgen de kosten van schulden substantieel", aldus Natixis.

Natixis wijst op een recente voorspelling van het Congressional Budget Office dat de netto rentebetalingen door de Amerikaanse overheid zullen stijgen van 6,3 procent van het bruto binnenlands product (bbp) nu tot 29 procent van het bbp in 2048.

Andere bubbels waar institutionele beleggers zich zorgen over maken zijn onder meer de technologieaandelen, de Chinese economie en de aandelenmarkt in bredere zin.

Geen grote wijzigingen

Hoewel institutionele beleggers op de middellange tot lange termijn pessimistisch zijn, zien ze geen reden om hun beleggingsbenaderingen in 2019 radicaal te wijzigen. De grootste verandering in de strategie bestaat uit een vermindering van de blootstelling aan Amerikaanse aandelen.

Van de ondervraagde fondsbeheerders liet 41 procent weten een stap terug te zullen doen in afwachting van een vertraging van de Amerikaanse economische groei en de groei van de bedrijfswinsten, terwijl een even groot aandeel zei dat ze hun huidige toewijzingen aan Amerikaanse aandelen zullen handhaven.

Toch 6,7 procent rendement

De professionele beleggers zien wel mogelijke kortetermijnrisico's die voortvloeien uit geopolitieke situaties en handelsconflicten.

77 procent van de ondervraagden voorspelt dat binnenlandse en internationale politiek de prestaties van de portefeuille in 2019 zullen schaden. De fondsbeheerders verwachten daarentegen volgend jaar wel een rendement te kunnen behalen van gemiddeld 6,7 procent.

70 jaar oude wereldorde brokkelt af

"De politiek blijft volatiel, terwijl populisme en nationalisme de mondiale wereldorde doen afbrokkelen die al 70 jaar de norm is", aldus Natixis.

"Geconfronteerd met een Amerikaanse terugtrekking van multilateralisme, de opkomst van populistische leiders over de hele wereld, en de groeiende invloed van China en Rusland op mondiale aangelegenheden, worden deze veranderingen niet lichtvaardig genomen door institutionele beleggers."