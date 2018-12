Altijd leuk. Hoe doen Nederlandse beleggers het ten opzichte van buitenlandse soortgenoten? Wat zijn de overeenkomsten? Wat de verschillen?

Schroders heeft dat in de Schroders Global Investor Study onderzocht. In jaargang 2018 werd met name bekeken hoe gevorderde particuliere beleggers tot hun beleggingsbeslissingen komen.

Aan de online enquête deden 20.000 mensen uit 30 landen mee. Dat zijn particuliere beleggers die naar eigen zeggen de komende twaalf maanden minstens 10.000 euro willen beleggen, en die de laatste tien jaar veranderingen in hun beleggingen hebben aangebracht.

Ondanks de spreekwoordelijke Nederlandse zuinigheid en voorliefde voor verzekeren en sparen, neemt de Nederlandse particulier bij het beleggen meer risico's dan particuliere beleggers uit andere landen.

De perfecte klant

Nederlandse beleggers blijken bovendien over stalen zenuwen te beschikken. Bij beursdalingen raken zij niet snel in paniek. De storm zal wel weer overwaaien, zo is de verwachting.

Tenminste, dat is wat 43 procent van de ondervraagde Nederlandse beleggers heeft ingevuld. Voor beleggingsadviseurs en vermogensbeheerders is de Nederlandse nuchterheid natuurlijk een zegen. Gaat het mis, dan hangen de klanten niet massaal en schuimbekkend aan de lijn.

Voordeel is ook, zo zegt Hein Kuijpers, directeur particulieren bij Schroders Nederland, dat Nederlandse beleggers bij beursdalingen geen verkeerde beslissingen nemen.

Liever geen themafondsen

Uit het onderzoek blijkt verder dat de Nederlandse belegger zich wat betreft risicoprofiel per leeftijdscategorie keurig gedraagt volgens de theorieboekjes. Hoe jonger, hoe meer risico er kan en wordt genomen.

Een ander opvallend verschil tussen Nederlandse beleggers en andere beleggers in Europa en wereldwijd is dat Nederlanders veel minder interesse hebben in themafondsen. Dat is verstandig, want juist de themafondsen presteren veelal slecht. Logisch, want dit soort fondsen wordt meestal pas in de markt gezet als een hype alweer over zijn hoogtepunt is.

Eigen koers

Maar dan de hamvraag: Heeft de Nederlandse particuliere belegger nog wel behoefte aan professioneel advies waar ook nog eens een prijskaartje aan hangt? Jawel, zo blijkt uit het onderzoek.

Zo'n 39 procent van de ondervraagden is bereid voor advies te betalen, mits dat advies wel betrouwbaar is. Ruim een derde van de Nederlandse particuliere beleggers doet het liever helemaal alleen, zonder enige vorm van advies of begeleiding.

Zo'n 18 procent besteedt zijn beleggingen helemaal uit, terwijl 21 procent weliswaar advies vraagt, maar vervolgens bepaalt om daar wel of niets mee te doen. Dat betekent dat er soms keuzes worden gemaakt, die haaks staan op de raadgevingen van de beleggingsadviseur.