De laatste weken van het jaar zijn aangebroken en dat betekent dat Belegger.nl weer in het teken staat van de Kooplijsten. Experts wijzen voor de kooplijstjes drie van hun favoriete aandelen voor 2019 aan. Vandaag de beurt aan Martine Hafkamp van Fintessa Vermogensbeheer.

"Voor 2019 heb ik drie aandelen uitgezocht die inspelen of vooruitlopen op economische ontwikkelingen en op trends. Daarnaast passen ze alle drie binnen een goed gespreide portefeuille", zegt Hafkamp tegen de beurssite.

"Natuurlijk gaat het bij een portefeuille nooit om een statisch geheel. Door het jaar heen vinden er geregeld, al dan niet opportuun, wijzigingen plaats", wil Hafkamp nog benadrukken. Dit keer gaat ze voor Nokia, Johnson & Johnson en NXP Semiconductors.

Nokia

"In 2019 komt de uitrol van 5G-netwerken echt op stoom en Nokia is een bedrijf dat hier volop van kan profiteren. Bovendien lijkt Nokia de favoriet voor veel Westerse landen nu Huawei door veel partijen in de ban gedaan wordt."

"Maar Nokia heeft nog meer ijzers in het vuur: zo moeten smarthponefabrikanten die de 5G-technieken van Nokia willen incorporeren in hun telefoons daarvoor een vergoeding van 3 euro per toestel betalen."

Johnson & Johnson

"Er lijkt een economische groeivertraging aan te komen, dus het is niet onverstandig om daar alvast op voor te sorteren en te bedenken welke aandelen goed bij zo’n omgeving passen. Johnson & Johnson is in mijn ogen een geschikte kandidaat. Het is een bewezen defensieve groeier, met een stijgend dividend."

NXP Semiconductors

"Mijn derde tip is NXP Semiconductors. De chipsector zal wel wat afkoelen, maar dat is al meer dan ingeprijsd. NXP levert veel chips aan onder andere de automobielindustrie. Ook al heeft die sector het momenteel wat zwaarder; de chips die NXP fabriceert blijven gevraagd."

"Ze maken niet de geheugenchips waar nu een overschot aan is. De chips die NXP maakt, zijn nodig voor NFC [Near Field Communication, wordt bijvoorbeeld gebruikt bij het betalen met de smartphone], autonoom rijden en Internet of Things. NXP voorziet dus in behoeftes van trends die ook in 2019 verder zullen groeien."

