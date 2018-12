Veel economen voorzien een groeivertraging van de Amerikaanse economie in 2019 en 2020. Een goede aandelenselectie is dan ook cruciaal om de markt te verslaan.

Beleggingssite TheStreet.com zette negen kooptips van topbeleggers op een rij.

De onzekerheid in de financiële markten neemt toe. Er klinken steeds meer geluiden dat de stierenmarkt op zijn eind loopt. Dat maakt het belang van stockpicking nog groter, voor wie in lastige omstandigheden de markt wil verslaan.

TheStreet.com publiceerde negen kooptips van topbeleggers van PNC Financial, Catalyst Funds, TD Ameritrade en andere marktpartijen. Het lijstje bevat enkele devensieve aandelen, zoals Procter & Gamble en Coca-Cola, maar ook enkele groeiaandelen, voor een optimale spreiding.

1. Microsoft

De bedrijfsactiviteiten van Microsoft bevinden zich nog steeds in de snelgroeiende modus, meent David Miller, chief investment officer bij Catalyst Funds. "Cloud-pricing is nog niet 'gecommercialiseerd'. Dat betekent dat Microsoft nog steeds hogere prijzen voor cloudservices kan vragen." Maar ook de volumes zullen volgens de beleggingsexpert grote stijgingen blijven vertonen, omdat de acceptatie door de cloud nog steeds toeneemt.

Hoewel Microsoft en Amazon een groot deel van de markt delen, die enigszins vertraagt, is de verwachte groei zo hoog dat de cloud-inkomsten zullen stijgen. Dat is een een goed voorteken voor Microsoft Azure. De omzet in de cloud groeide in het tweede kwartaal van 2018 met ongeveer 50 procent op jaarbasis, zo blijkt uit cijfers van Synergie Research Group. Dus zelfs als er een vertraging is, is de groei nog steeds hoog.

2. Adobe

Ook Adobe bevindt zich in de cloudbusiness. Bovendien is het aandeel volgens Miller niet onaantrekkelijk geprijsd. De koers-winstverhouding op basis van de toekomstige winst bedraagt 31, tegen een verwachte winstgroei van ongeveer 30 procent in de nabije toekomst. "Adobe heeft een extreem krachtige winst- en omzetgroei", aldus Miller.

3. Heico

Heico is bij veel beleggers waarschijnlijk wat minder bekend. Dit bedrijf levert elektronica en andere onderdelen aan vliegtuigbouwers. Heico heeft een hoge waardering: het aandeel wordt verhandeld tegen bijna 60 keer de gerealiseerde winst. Maar volgens Miller heeft het bedrijf 'een echte, brede slotgracht rond het bedrijf', ofwel een groot concurrentievoordeel.

Bovendien kunnen de leveranciers van vliegtuigbouwers redelijk gewaardeerd worden, omdat vliegtuigbouwers altijd zullen betalen voor onderdelen die ze moeten vervangen, aldus Miller.

4. Mercury Systems

Mercury Systems is een vergelijkbare onderneming als Heico. Maar het concern is wel een stuk kleiner, met een marktwaarde van 2,29 miljard dollar, vergeleken met een marktkapitalisatie van 9,7 miljard dollar voor Heico.

Mercury levert voornamelijk aan defensie-aannemers, dus beide aandelen bijten elkaar niet in de portefeuille.

5. Verisk Analytics

De aantrekkingskracht van Verisk Analytics, gespecialiseerd in data-analyse, ligt niet zozeer in het winstpotentieel en de kracht van de sector, maar vooral in de handel in het aandeel door insiders.

Bestuurders en het management hebben aandelen van het bedrijf opgekocht. Dat betekent dat de mensen die het dichtst bij het vuur zitten positieve verwachtingen hebben voor het aandeel. Zij hebben de afgelopen maanden 5.000 aandelen gekocht, waardoor hun totale positie in het bedrijf 1,17 procent bedraagt.

6. Procter & Gamble

"Procter & Gamble, Coca-Cola en Pepsi." Die drie namen noemde JJ Kinahan, chief market strateeg bij TD Ameritrade, toen hem werd gevraagd welke aandelen er er komend jaar naar verwachting het beste uitzien voor defensieve beleggers.

Terwijl de S&P 500 sinds 7 november met 8 procent is gekelderd, is de koers van Procter & Gamble met 4,5 procent gestegen.

Het aandeel handelt tegen 24,89 keer de gerealiseerde winst. Dat is hoger dan het gemiddelde voor de S&P 500, maar lager dan de waardering van zijn belangrijkste concurrent Colgate-Palmolive. Dit aandeel wordt namelijk tegen 26,8 keer verhandeld.

7. Coca Cola

Ook Coca-Cola is redelijk overeind gebleven tijdens de recente verkoopgolf op Wall Street. De koers van het frisdrankaandeel is sinds 7 november met 0,6 procent gedaald. Dat is een bescheiden verlies vergeleken met de bredere markt.

Er kleeft wel een risico aan dit bedrijf: de importtarieven op aluminium. Het is niet duidelijk of het tarief van 10 procent op aluminium omhoog zal gaan, maar als dat het geval is, zal dat de kosten voor Coca-Cola opdrijven.

De frisdrankfabrikant moet al de prijzen van zijn producten verhogen om de marges te handhaven, dus dat de vraag naar cola extra onder druk zetten.

8. PepsiCo

De koers van PepsiCo, de grote concurrent van Coca-Cola, daalde sinds 7 november met slechts 1 procent.

De drie grote levensmiddelenbedrijven in dit lijstje hebben allemaal een consistent sterke cashflow en bieden ook mooie dividendrendementen. Het dividendrendement van Procter & Gamble bedraagt 3,11 procent. Bij Coca-Cola is dat 3,2 procent en bij Pepsi 3,22 procent.

9. Fifth Third Bancorp

Fifth Third Bancorp zou een duidelijk concurrentievoordeel kunnen hebben ten opzichte van andere regionale banken. Het managment van dit bedrijf heeft aangegeven dat ze niet verwacht dat niet-bancaire kredietverstrekkers het marktaandeel van Fifth Third Bancorp komend jaar zullen aantasten, zo melden analisten van Morgan Stanley.

Volgens hen kunnen andere regionale banken in 2019 wel met die tegenwind te maken krijgen. Niet-bancaire kredietverstrekkers hebben sinds de financiële crisis ongeveer 50 procent van het marktaandeel van hypotheekleningen veroverd.

Morgan Stanley verhoogde zijn taxatie voor de winst per aandeel van Fifth Third voor 2019 met 1,5 procent tot 2,77 dollar. Het koersdoel van 32 dollar biedt een opwaarts potentieel van ongeveer 39 procent.