Het was een teleurstellend jaar voor grondstoffen, maar sommige van de achterblijvers van 2018, zoals goud, koper, maïs en sojabonen, kunnen de leiders van 2019 worden. De vooruitzichten voor goud, koper en sojabonen lijken te verbeteren. Aardgas, de winnaar van 2018, zou daarentegen een achterblijver kunnen worden in het nieuwe jaar.

"Met politieke kwesties zoals de Brexit en het aanhoudende handelsgeschil tussen de VS en China, is er nu een aantal nieuwe kansen opgedoken voor beleggers in 2019", zegt Mihir Kapadia, bestuursvoorzitter van Sun Global Investments.

Goud kansrijk

Goud is een van deze kansen. Het edelmetaal bleef de laatste jaren achter en daalde met ongeveer 5 procent in 2018. Een van de belangrijkste boosdoeners was de stijgende rente. Hogere rentetarieven maken rentedragende instrumenten aantrekkelijker ten opzichte van goud en verhogen de opslagkosten.

Hoewel de Amerikaanse Federal Reserve dit jaar de rente drie keer heeft verhoogd en het rentetarief deze week waarschijnlijk opnieuw zal verhogen, heeft voorzitter Jerome Powell gesuggereerd dat de rentetarieven nu bijna in de buurt zijn van het neutrale niveau.

"Het is mogelijk dat ze opnieuw kunnen beginnen met het verlagen van de rente als de aandelen volatiel blijven en de obligatierendementen blijven stijgen", zei Jeb Handwerger, redacteur van Goldstocktrades.com, die de exploratie- en ontwikkelingssector voor de mijnbouw volgt. "Onthoud dat goud omgekeerd evenredig is aan aandelen en obligaties."

Een pauze in de renteverhogingen, of mogelijk een daling van de tarieven "zou druk kunnen uitoefenen op grondstoffen in het algemeen, aangezien ze in Amerikaanse dollars handelen", zei Colin Cieszynski, marktstrateeg bij SIA Wealth Management. "Goud trekt al aan, maar dat geldt ook voor granen als tarwe en maïs."

Koper meest veelbelovend

De koperprijzen daalden dit jaar door de zorgen dat het handelsgeschil de vraag naar het metaal zou verzwakken. Maar koper ziet er nu uit als een van de "meest veelbelovende" grondstoffen in 2019, zei Ed Egilinsky, managing director en hoofd alternatieve beleggingen bij Direxion.

"Een oplossing van het handelsconflict, gecombineerd met de heropleving van opkomende markten kan zich vertalen in een sterk jaar voor het metaal."

Omslag voor aardgas

Aardgas kan echter een omslag maken na een winst van bijna 30 procent dit jaar. De spectaculaire stijging van de prijzen voor de brandstof kan in 2019 tot zijn ondergang leiden. Marktstrateeg Cieszynski wijst erop dat de prijs van aardgas zelfs is gestegen terwijl andere energieproducten, zoals olie, daalden. De futures van aardgas zijn bijna verdubbeld, van het laagste tot het hoogste niveau dit jaar.

"Zodra de winter voorbij is, kunnen we een gemeenschappelijke seizoensgebonden terugval in aardgas zien en de hogere prijzen die we de laatste tijd hebben gezien, kunnen meer kapitaaluitgaven stimuleren. Dat zou kunnen bijdragen aan de wederopbouw van de voorraden voor de volgende winter", aldus Cieszynski.

Analisten schilderen over het algemeen een gemengd beeld voor grondstoffen volgend jaar, waarbij enkele onzekerheden uit 2018, zoals het handelsconflict en de renteverhogingen door de Fed, boven de markt blijven hangen aan het begin van 2019.

"Beleggers moeten risicobeheer boven alles stellen en investeren in de [handels]trend in tegenstelling tot bodemvissen of stroomopwaarts zwemmen", zei Adam Koos, president van Libertas Wealth Management Group. "We hebben zoveel draaipunten en een groot deel van de bewegingen zal het resultaat zijn van acties van Trump, China, Jerome Powell en de koers van de Amerikaanse dollar."

Maïs, tarwe en sojabonen

"Maïs zou in 2019 de beste presteerder kunnen zijn onder de belangrijkste granen, voornamelijk als gevolg van de verbetering van de fundamentele factoren, waarbij het wereldwijde gebruik van maïs bijna tweemaal zo snel toeneemt als de productie en de wereldwijde voorraden van maïs naar verwachting met 9,2 procent zijn afgenomen ten opzichte van vorig jaar", zei Sal Gilbertie, president en chief investment officer bij Teucrium Trading.

Tarwe zal het daarentegen naar verwachting moeilijk hebben om de sterke winst van 2018 te herhalen. "In 2018 was tarwe een uitblinker in de sector granen, omdat weersomstandigheden de prijzen hebben doen stijgen", zei Egilinsky. De sterke stijging van de tarweprijzen dit jaar heeft geleid tot een toename van het planten en zou in 2019 kunnen leiden tot een aanbodoverschot.

De vooruitzichten voor sojabonen zijn verbeterd. De prijzen van sojabonen zijn dit jaar meer dan 6 procent gedaald vanwege het handelsconflict tussen de VS en China. Na de tijdelijke wapenstilstand van begin december tussen de twee economische grootmachten, is China naar verluidt "sojabonen van Amerikaanse origine aan het kopen, wat een snelle rally zou kunnen veroorzaken... indien bevestigd," aldus Gilbertie.