De laatste maanden van het jaar waren geen pretje voor beleggers. In Nederland staat de AEX-index op een verlies van 8 procent, de MSCI World index is 6 procent gedaald en voor small- en midcaps zijn de verliezen nog groter.

Toch kan het allemaal nog veel erger, waarschuwen de voormalig Fed-voorzitter Janet Yellen en de Bank voor Internationale Betalingen (BIS) - ook wel bekend als de bank der centrale banken.

Yellen kwam met haar waarschuwing vorige week tijdens een bijeenkomst in New York. Ze stelde daar dat het financieel toezicht in de Verenigde Staten tekort schiet, wat heeft geleid tot te veel leningen aan bedrijven die toch al diep in de schulden zitten, de leverage loans.

Gigantische gaten

Yellen sprak van gigantische gaten in het systeem. Ze zei dat ze zich zorgen maakt over een nieuwe financiële crisis. Vooral het doorverkopen van grote pakketten met bedrijfsleningen is gevaarlijk.

Het doet denken aan de kredietcrisis van 2007-2008, toen hetzelfde gebeurde met hypotheekleningen. Het pessimisme van Yellen is opvallend omdat ze vorig jaar – toen ze aan het hoofd stond van de Federal Reserve – nog beweerde dat er gedurende ons hele leven geen financiële crisis meer zou komen.

De deregulering van de financiële sector onder president Trump heeft haar op andere gedachten gebracht. Yellen is nu als econoom verbonden aan het Brookings Institution.

Normalisatie rentebeleid

De BIS – een koepelorganisatie voor centrale banken - sloot zich zondag volgens een bericht van CNBC aan bij deze waarschuwing. De BIS denkt dat de marktturbulenties van 2018 slechts een voorbode zijn van dingen die nog komen gaan.

Alleen is de verklaring een iets andere. De BIS wijst als voornaamste reden op de normalisatie van het rentebeleid, het einde van een geldregen die in 2008 begon te vallen, eerst in de VS en later in de rest van de wereld.

"Gemengde signalen van de wereldeconomie en de geleidelijke, maar aanhoudende, aanscherping van het monetaire beleid hebben gezorgd voor correcties op de beurs. Langdurige handelsspanningen en toegenomen politieke onzekerheid hebben de vlucht naar veiligheid bovendien nog verder vergroot", aldus de BIS.