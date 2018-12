De stijgende marktvolatiliteit heeft ertoe geleid dat beleggers naar aandelen met een lage volatiliteit zijn gevlucht - en dat heeft ze geen windeieren gelegd. Fondsen met een lage volatiliteit hebben weliswaar nog steeds te maken met dalingen, maar houden veel beter stand.

Dat meldt Investopedia.

De volatiliteit op de markten is flink toegenomen nadat de S&P 500-index met 11 procent is gedaald van de hoogtepunten sinds midden september. De iShares Edge MSCI Min Vol VS ETF (die een reeks risicobeheersingsbeperkingen toepast bij het selecteren van aandelen met de kleinste gemiddelde bewegingen) is in dezelfde periode met slechts 4,5 procent gedaald. En dat terwijl de strategie met een lage volatiliteit van een fonds zoals de Invesco S&P 500 Low Volatility ETF, die geen wegingsbeperkingen kent, met slechts 2,7 procent is gedaald.

Deze fondsen met een lage volatiliteit krijgen een boost van beleggers die massaal naar veiligheid vluchten te midden van de onzekerheid op de markten. "Als je nadenkt over wat er nu gebeurt over de hele linie, zijn we omgeven door onzekerheden en wordt zekerheid aantrekkelijker voor iedereen in de markt", zei Brian Cho, hoofd kwantitatief onderzoek bij Chiron Investment Management.

Bescherming

De volatiliteit nam eerder dit jaar toe door de zorgen over stijgende rentetarieven en een oververhitte economie. Daarnaast zorgden het handelsgeschil met China, de vrees dat de Fed te ver is gegaan met renteverhogingen, een patstelling in het Congres, meer oliesancties en de tragere groei en een zwakkere inflatie nog voor meer onzekerheid. Dit zorgde ervoor dat de marktvolatiliteit opnieuw oplaaide.

In een dergelijke omgeving bieden defensieve sectoren zoals nutsbedrijven en dagelijkse consumentengoederen beleggers de beste bescherming vanwege het niet-cyclische karakter van hun onderliggende activiteiten.

Duke Energy en WEC Energy Group, twee aandelen uit de nutssector, noteren nog steeds dicht bij hun hoogste punten ooit. Duke is dit jaar met zo'n 7,9 procent gestegen en WEC met 11,9 procent. Procter & Gamble en Coca-Cola, afkomstig uit de sector consumptiegoederen, doen het ook goed. Procter & Gamble bevindt zich momenteel op een hoogste niveau ooit en steeg tot nu toe met 5,2 procent, terwijl Coca-Cola met ongeveer 2 procent is gedaald ten opzichte van het recordniveau van vorige maand en dit jaar met 7,5 procent is gestegen.

Vooruitzichten

Het is de moeite waard om op te merken dat terwijl aandelen met een lage volatiliteit in de recente onzekere periode beter presteerden, dat niet altijd het geval is. Dat blijkt maar uit de volatiliteit eerder dit jaar waarbij fondsen met een lage volatiliteit slechts marginaal beter presteerden dan de totale markt.

Oplopende rentetarieven zijn bijvoorbeeld een vloek voor nutsbedrijven, die uiteindelijk moeten concurreren met obligaties en te maken krijgen met hogere leenkosten. Maar als de toegenomen onzekerheid over factoren zoals de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China de algehele markt blijft drukken, dan kunnen de defensieve kenmerken van aandelen met een lage volatiliteit er aantrekkelijker uit gaan zien.