Het nieuwe jaar nadert met rasse schreden en dan maakt de Belastingdienst de balans op om te kijken hoeveel vermogenrendementsheffing u de overheid schuldig bent. IEXGeld zet wat handige tips op een rij.

Als u de volgende tips van de Consumentenbond leest dan bent u nog ruim op tijd voor 1 januari 2019. Maar onderneem snel actie als u in aanmerking wilt komen voor toeslagen of minder vermogensbelasting. Met deze zeven tips houd u meer geld in uw zak.

1. Geef nu geld uit

Heeft u een nieuwe auto op het oog? Ga dan in november of december nog naar de dealer en schaf 'm aan. De dealer wil dan vaak ook nog wel in het systeem invoeren dat de auto uit 2019 komt. Dat is gunstiger als u de auto weer doorverkoopt.

Waarom voor 2019 nog snel geld uitgeven? Omdat alle toeslagen, behalve de kinderopvangtoeslag, een vermogenstoets kennen. Als u op 1 januari maar 1 euro boven die grens zit, kunt u fluiten naar dat geld. Kijk hier voor die grenzen.

Naast de toeslagen zit u natuurlijk ook met vermogensrendementsheffing. Dit betaalt u als uw vermogen groter is dan het heffingsvrij vermogen. Over bedragen boven deze vrijstelling betaalt u een bepaald percentage belasting in box 3. In dit schema van de Belastingdienst leest u hoeveel dat is voor u.

Zorg er wel voor dat wat u koopt niet als vermogen in box 3 wordt aangemerkt. Als u een vakantiehuisje of aandelen koopt, bijvoorbeeld, zult u uw belastbare vermogen niet verlagen. De waarde ervan wordt namelijk bij uw vermogen in box 3 opgeteld.

Let op: 1 januari 2019 wordt als peildatum gebruikt voor de vaststelling van uw vermogen in belastingjaar 2019. Dit bedrag neemt u dus mee in de aangifte over dat jaar (in 2020).

2. Schenk geld aan uw kinderen

Wat is er beter dan twee vliegen in één klap slaan? Dat kunt u nu doen door geld te schenken aan uw kind of kleinkind. Zij worden er blij van en u verlaagt uw vermogen in box 3.

Dit jaar mag u 5.320 euro vrij schenken aan je kinderen. Wilt u meer schenken? Dan moet uw zoon of dochter minimaal 10% belasting betalen. Voor uw kleinkinderen, broers, zussen en anderen is de vrijstelling 2.129 euro.

3. Vraag snel belasting terug

Als u in een jaar minder dan 14.950 euro heeft verdiend en u jonger bent dan de AOW-leeftijd dan is de kans groot dat u belasting terug krijgt. Dit moet u doen binnen vijf jaar na afloop van het kalenderjaar.

De termijn voor 2013 eindigt dus op 31 december 2018.

4. Koop nu uw huis

Betaalt u uw nieuwe huis in zijn geheel of gedeeltelijk met eigen geld? Probeer de koop dan af te ronden voor het einde van het jaar - dan hoeft u over het bestede geld in elk geval geen belasting in box 3 te betalen.

Verkoopt u een huis? Dan kunt u beter aansturen op het afronden van de verkoop in 2019. Dit loont vooral de moeite als er veel overwaarde of eigen geld in het huis zit.

5. Neem contant geld op

Hop even naar een pinautomaat en trek wat geld uit de muur. U mag dit jaar belastingvrij 522 euro contant geld in huis hebben. Als u minderjarige kinderen hebt dan geldt deze vrijstelling ook per kind. Geef hen dan dit bedrag voor in de spaarpot.

6. Los kleine schulden op

Heeft u meer dan 25.000 euro op de bank, maar ook kleine schulden openstaan? Los deze schulden dan snel af om belastingvoordeel te behalen. Doe het voor de peildatum van 2019 waarop de balans wordt opgemaakt.

7. Los hypotheek extra af

Uw hypotheek extra aflossen is ook een goede manier om het vermogen in box 3 te verlagen. U krijgt momenteel amper rente op je spaarrekening, terwijl u wel een paar procent rente betaalt over de hypotheek. Daarom kan aflossen slimmer zijn dan het geld op de bank zetten. In de hypotheekvoorwaarden staat hoeveel u jaarlijks boetevrij mag aflossen, meestal is dit 10% of 20%.