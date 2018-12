Elk jaar verheugen beleggers zich op een decemberrally. Maar het ziet ernaar uit dat deze dit jaar uitblijft, zo meldt beleggingswebsite Investopedia.

December is historisch gezien een fantastische maand voor beleggers, schrijft Investopedia. Sinds 1950 liet de S&P 500 in 75 procent van de gevallen een stijging zien in die periode; vaker dan in alle andere maanden, zo blijkt uit cijfers van LPL Financial.

De MSCI All Country Wereld-index, waarin aandelen van 23 ontwikkelde en 24 opkomende markten zijn opgenomen, is in de afgelopen dertig jaar slechts zes keer gedaald in december.

Maar het ziet ernaar uit dat 2018 hierop een uitzondering wordt. Beide indexen staan sinds 1 december in het rood.

Markten onder druk

Door een cocktail van handelsspanningen, een omgekeerde rentecurve in de Verenigde Staten, een afvlakking van de wereldwijde economische groei en monetaire verkrapping door de Federal Reserve is de kans groter dat de markten dalen dan opleven, zo citeert Investopedia de Wall Street Journal.

Volgens derivatenspecialisten van BNP is de recente verkoopgolf versterkt door een forse stijging van de volatiliteit op de beurzen en een toegenomen correlatie tussen verschillende beleggingen.

Bovendien zetten de renteverhogingen door de Fed, waaraan nog geen eind is gekomen, de marges en de winstgroei van bedrijven onder druk, wat ook doorsijpelt naar de aandelenmarkt.

Onverwachte handelsdeal

Natuurlijk zijn de kansen op een eindejaarsrally nog niet verkeken. Mocht de Amerikaanse president Donald Trump onverwacht een handelsdeal sluiten met zijn Chinese amtsgenoot Xi Jinping, dan kunnen de kaarten er plotseling een stuk gunstiger bij liggen.

Vorige week veerde de S&P 500 immers op nadat bekend werd dat beide landen een wapenstilstand van negentig dagen hebben afgesproken, waardoor de geplande verhoging van Amerikaanse importtarieven op Chinese goederen voorlopig van de baan is.

Een ander lichtpuntje voor beleggers zijn de signalen dat de Federal Reserve zich in de komende beleidsvergadering op 18 en 19 december wat afwachtender gaat opstellen en mogelijk het tempo van renteverhogingen gaat verlagen.

Omgekeerde rentecurve

Daarnaast kan achteraf blijken dat beleggers te heftig hebben gereageerd op een dreigende omgekeerde rentecurve, waarbij de korte rente hoger is dan de lange rente. Dit wordt door veel beleggers beschouwd als een voorbode van een recessie.

Mohammed El-Erian, hoofdeconoom van Allianz, liet echter aan de Wall Street Journal weten dat de signalen slechter lijken dan ze zijn. De jarenlange stimuleringsmaatregelen van de Fed hebben volgens hem een vertekend beeld gecreëerd.

Gezien de stijging van de lonen, investeringen door bedrijven en overheidsuitgaven lijkt een recessie hem onwaarschijnlijk.

Drukkende factoren zijn deels verdwenen

Tony Dwyer, hoofd marktstrateeg bij Canaccord Genuity, vult aan dat drie factoren die eerder dit jaar leidden tot een forse terugval van de koersen geheel of gedeeltelijk zijn verdwenen: de angst dat de Democraten zowel in het Huis van Afgevaardigden als de Senaat een meerderheid zouden halen, een verslechtering van het handelsconflict en een meer havikachtige Fed.

Dat betekent niet dat alles er nu zonnig uitziet voor beleggers. El-Erian waarschuwt beleggers dat ze niet moeten kopen op dips in de markt, omdat er een risico is dat aandelen niet opveren. "Vroeger was kopen op de dip een beproefde strategie, maar nu is de situatie omgekeerd. Veel beleggers maken juist gebruik van een rally om aandelen te verkopen, om zo het risico in hun beleggingsportefeuille te verkleinen."