Reiswebsite TripAdvisor is dit jaar één van de twee best presterende aandelen in de S&P 500, maar het krijgt niet veel liefde van technologieanalisten.

Dat meldt Bloomberg. Het aandeel TripAdvisor is dit jaar met 81 procent gestegen en staat daarmee op de tweede plaats na AMD, dat 95 procent aan waarde wist te winnen. Terwijl Wall Street al jaren sceptisch is over AMD, is dat een relatief nieuw fenomeen voor TripAdvisor.

Slechts drie van de 27 analisten die TripAdvisor volgen, raden aan om het aandeel te kopen. Vier jaar geleden had iets minder dan een derde van de analisten het aandeel nog op een koopadvies staan.

Wilde koersbewegingen

De reissite heeft het grootste deel van het jaar boven het gemiddelde koersdoel van Wall Street-analisten genoteerd. Het aandeel liet daarbij wilde koersbewegingen zien rond de publicatie van de kwartaalcijfers, waaronder een sprong van 15 procent na een sterk rapport over het derde kwartaal afgelopen maand.

"Wat mensen de laatste paar kwartalen heeft verrast, is dat ze erin geslaagd zijn om betere prestaties te laten zien op winstniveau", zei analist Naved Khan van SunTrust Robinson Humphrey, die een hold-advies op TripAdvisor heeft.

700 procent groei

TripAdvisor sloot op 8 november op het hoogste punt in twee jaar na de voorspelling van een 'gezonde' groei in 2019 van de winst vóór rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie. Het nettoresultaat ligt dit jaar op schema om met meer dan 700 procent te groeien, na drie jaar van krimp, volgens analistenramingen samengesteld door Bloomberg.

Dat is goed nieuws voor John Malone, wiens Liberty Global via een holding een groot belang heeft in TripAdvisor. Jackson Square Partners, Vanguard Group en Eagle Capital Management bezitten allemaal meer dan 8 procent in TripAdvisor.

Toch is de stijging van het aandeel hoger dan de winstgroei van het bedrijf. Het aandeel TripAdvisor wordt verhandeld tegen 35 keer de winstverwachtingen, een niveau dat volgens zowel Khan als RBC-analist Mark Mahaney hoog is.

Afhankelijkheid van concurrenten

De waardering van het aandeel, het gebrek aan groei in het hotelwezen en de afhankelijkheid van concurrenten Booking Holdings en Expedia Group voor een groot deel van de omzet zijn belangrijke kwesties die veel investeerders aan de zijlijn houden, aldus Mahaney.

De RBC-analist hanteert een hold-advies voor TripAdvisor. Booking Holdings en Expedia Group zijn goed voor bijna de helft van de omzet van TripAdvisor, volgens gegevens van Bloomberg.

"Ze hebben het erg goed gedaan om de kosten te drukken", zei Khan. "Als ze erin slagen om de kosten te blijven drukken, of de marges te verhogen, kan dat opwaarts potentieel veroorzaken."