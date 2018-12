Goed nieuws. De beurzen stevenen af op een forse stijging in de komende maand. Het slechte nieuws is echter dat het gaat om een 'gewelddadige en verpletterende' zogenoemde short squeeze. Dat schreef Nomura-strateeg Charlie McElligott in een rapport.

Een short squeeze is het verschijnsel waarbij ingenomen shortposities moeten worden afgedekt door het aankopen van de benodigde aandelen. Deze aankopen zorgen voor nog hogere koersen, waardoor nog meer shortposities moeten worden afgedekt. Met een shortpositie wordt gegokt op een koersdaling.

"We zien een enorme short squeeze in de komende maand", waarschuwde McElligott op MarketWatch. Tot nu toe lijkt van een short squeeze nog geen sprake te zijn. Zo dook de Dow-Jonesindex afgelopen dinsdag in het rood nadat de index eerder een lift kreeg van het nieuws dat de Verenigde Staten en China wat vooruitgang hebben geboekt in de handelsbesprekingen.

'Felle eindejaarsrally'

Desondanks denkt McElligott dat "het risico van het afdwingen van het afdekken van shortposities een felle eindejaarsrally zou kunnen opleveren".

"De grootste katalysator op korte termijn voor een verpletterende aandelenstijging, blijft de positionering van fondsen, wat zorgt voor een verhoogd risico op positionering van een squeeze, omdat het voer vormt voor een gewelddadige berenmarktrally die niemand bezit", schreef McElligott.

Met andere woorden: fondsen zitten aan het einde van het jaar zwaar short, en gezien de 'verschrikkelijke prestaties van 2018' hebben ze geen zin meer in verdere opnames, aldus de Nomura-strateeg.

Hij wees naar CFTC-gegevens waaruit bleek dat hefboomfondsen, ofwel hedgefondsen die werken met geleend geld, 5,8 miljard dollar aan hun S&P 500 'shorts' hebben toegevoegd tot een netto shortpositie van 15,1 miljard dollar.

Kooptriggers

McElligot zegt dat, na de recente piek voor de markt, 'kooptriggers' nu binnen bereik zijn en dat die tot gedwongen schuldafbouw kunnen leiden. Andere rugwinden voor de S&P 500 zijn volgens hem de overspannen vrees voor het einde van de cyclus, een gematigd rentebeleid van de Fed en een positieve kanteling van de overvolle long-dollar-handel.