In het beursjargon wordt met het begrip 'zwarte zwanen' verwezen naar gebeurtenissen die onmogelijk te voorspellen zijn. De analisten van Nomura hebben echter een lijst gemaakt met negen zogenoemde 'grijze zwanen' voor 2019.

Deze nauwe neven en nichten van zwarte zwanen zijn te voorziene risicovolle gebeurtenissen die uiteindelijk een veel ingrijpendere impact hebben dan verwacht, schrijft Cnbc.

Een paar van die 'grijze zwanen' waren in 2018 de valuta van de opkomende markten, de volatiliteitspiek in februari en de wereldwijde aandelenuitverkoop in oktober. Voor 2019 staan een grote ineenstorting van de markt en een olieprijs van 20 dollar op de lijst van Nomura's voorspellingen.

"Geen van deze gevallen is ons basisscenario, en in plaats daarvan meer een oefening om ons te dwingen uit ons gebruikelijke denken te stappen", zei het analistenteam van het Japanse effectenhuis.

Olieprijs van 20 dollar per vat

Er is een kleine kans dat de olieprijs volgend jaar instort als gevolg van overaanbod, veranderende consumentenvoorkeuren en milieu-overwegingen, merkte Nomura op. Het is daarbij volgens de analisten "aannemelijk" dat de olieprijzen in 2019 zo laag als 20 dollar per vat kunnen zakken.

Olieprijzen hebben in de recente geschiedenis grote schommelingen laten zien die olieanalisten niet hadden verwacht, verklaarde Nomura. Zo daalden de olieprijzen in januari 2016 naar een laagste punt in dertien jaar van ongeveer 26 dollar per vat, van 60 dollar per vat in juni 2015 en 100 dollar per vat in juni 2014. Een vat Brentolie kost momenteel rond 60 dollar.

"Momenteel is er ongetwijfeld een overschot op de oliemarkt, deels dankzij de stijgende olieproductie in de VS en minder productiebeperkingen in Iran. In combinatie met aanhoudende spanningen tussen de OPEC en Rusland zou deze situatie langer kunnen duren dan voorzien", aldus Nomura.

Ineenstorting van de markt

De mini-marktbevingen in 2018 - zoals de ineenstorting van de valutamarkten van de opkomende markten, de handelsoorlog, brexit en de Amerikaanse aandelencorrectie - zouden voorlopers kunnen zijn van een grote marktschok in 2019, aldus de analisten.

Er zijn volgens Nomura drie mogelijke aardschokken voor de markt: een instorting van de aandelenkoers, een besmettelijke soevereine crisis in Europa en Chinese wanbetalingen. De Amerikaanse koerswaarderingen, het Italiaanse soevereine risico en de Chinese schuldenberg worden daarbij genoemd als de katalysatoren.

"In een dergelijke omgeving zou cash waarschijnlijk koning zijn, zouden de risicomarkten ondermaats presteren en zouden veilige-havenvaluta zoals de yen het goed doen", schreven de analisten.

"Het is gemakkelijk om een beeld te schetsen van een marktcrisis in 2019, de marktliquiditeitscondities verslechteren door de rentestijgingen van de Fed en een voortdurende balansvermindering, waarbij de Europese Centrale Bank en de Bank of Japan hun kwantitatieve versoepelingsmaatregelen afzwakken en China zijn schuldafbouwbeleid voortzet."

Einde van populisme

Het populisme heeft misschien zijn hoogtepunt bereikt in 2018, merkte Nomura op. Deze politieke benadering, prominent gemaakt door de aanpak van corruptie door de Chinese president Xi Jinping en de centralisatie van de macht, is overal ter wereld overgenomen - door de Amerikaanse president Donald Trump, de Brexit-troepen, president Erdogan uit Turkije en president Poetin van Rusland. Maar de wereld begint zich te realiseren dat populisten niet in staat zijn om groei te leveren, aldus Nomura.

"We zien hier al tekenen van: de Republikeinen hebben de controle verloren over het Huis van Afgevaardigden tijdens de tussentijdse verkiezingen en de zwakte van de aandelenmarkt lijkt invloed te hebben gehad op het handelsbeleid van president Trump om meer verzoenend te worden."

Andere 'grijze zwanen' op de Nomura-lijst zijn een Italiaans herstel, hyperinflatie in de VS en een comeback van de Chinese yuan.