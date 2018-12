Amerikaanse tech heeft zijn beste tijd op de beurs gehad, zegt cio Nick Mustoe van Invesco. Hij ziet meer kansen in Europese banken en Britse aandelen, die inmiddels ongelooflijk ondergewaardeerd zijn.

Dat schrijft IEXProfs.nl. De overwaardering van groeiaandelen, zoals de Amerikaanse technologiereuzen, is onhoudbaar. In 2019 biedt Europa, waar aandelen veel aantrekkelijker geprijsd zijn, betere beleggingsmogelijkheden dan de VS. Dat stelt Nick Mustoe, chief investment officer van vermogensbeheerder Invesco.

Aandelen VS nog nooit zo duur

“We zien sterke bedrijven die tegen een aanzienlijke korting op hun intrinsieke waarde worden verhandeld”, zegt Mustoe over Europa. “Amerikaanse aandelenmarkten daarentegen zijn nog nooit zo duur geweest ten opzichte van andere regio’s.”

Een overstap van groei- naar waarde-aandelen zit eraan te komen, concludeert Mustoe na de recente koersdalingen van de grote techbedrijven. In Europa is Mustoe met name geïnteresseerd in ‘goedkope’ sectoren, zoals financiële dienstverleners, die kunnen profiteren van stijgende rentes.

'Britse aandelen ongelooflijk ondergewaardeerd'

De Britse aandelenmarkt is volgens hem zelfs 'ongelooflijk ondergewaardeerd’. "Veel in Londen genoteerde bedrijven worden tegen lagere koers/winstverhoudingen verhandeld vergeleken met hun concurrenten elders ter wereld. Dat geeft aan dat veel van het slechte nieuws rond de brexit al is ingeprijsd."

Riemen vast!

Invesco denkt niet dat volgend jaar een einde komt aan de economische groei, al zal de groei wel vertragen. De winstgroei van bedrijven zal in 2019 nog sterk genoeg zijn om aandelenbeleggers een aardig rendement te bezorgen.

Die moeten wel rekenen op flinke volatiliteit. De angst voor einde van de huidige conjunctuurcyclus zit er inmiddels stevig in. Ook zal de normalisering van het centrale bankenbeleid geenszins rimpelloos verlopen, zo voorspelt Mustoe in de publicatie A decade after the global financial crisis, a mixed bag of growth.