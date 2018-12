Europese aandelen kunnen in 2019 volatiel blijven, maar dit kan mogelijkheden bieden aan beleggers die op zoek zijn naar ondergewaardeerde ondernemingen. Dat schrijven de fondsbeheerders Europese aandelen Rory Bateman, Martin Skanberg en James Sym van Schroders in de outlook voor het nieuwe jaar.

De Europese aandelenmarkten hebben volgens de fondsbeheerders al een groeivertraging ingecalculeerd, wat leidde tot tegenvallende rendementen in 2018. Maar hij ziet lichtpuntjes.

Aantrekkelijk dividendrendement

Europese aandelen zijn nu laag gewaardeerd. Rory Bateman wijst hierbij op de premie die op Amerikaanse aandelenmarkten betaald moet worden ten opzichte van Europese aandelen. De aandeleninkoop-bonanza zoals die in de VS plaatsvond, is aan Europa voorbij gegaan, maar het dividendrendement (van 3,7 procent) is aantrekkelijk. Ook zijn de bedrijfsbalansen gezond.

Hij verwacht dat de Europese economie in 2019 een bovenmatige trendgroei zal laten zien. De ondermaatse groei van Duitsland baart veel beleggers zorgen, maar Bateman denkt dat dit van tijdelijke aard is.

Tegen de stroom in

Vanwege de onzekerheid rond de Brexit en de Italiaanse begrotingsperikelen is het internationale sentiment ten aanzien van Europese aandelen negatief. Maar volgens Bateman biedt dat kansen in Europa om aandelen te selecteren op een aantrekkelijk prijsniveau en levert het mogelijkheden op voor beleggers die contrair durven te zijn.

Ook volgens Martin Skanberg kan het lonen om tegen de stroom in te zwemmen en economisch gevoelige sectoren te verkiezen als de angst toeslaat op de markten. Volgens hem liggen daar juist kansen om goede rendementen te behalen als er een herstel komt.

Hardware en automotive

Hij wijst concreet op de sector technologische hardware en de automotive sector. Die prijzen momenteel een milde recessie in, terwijl de economieën van de VS en Europa goed blijven presteren.

Skanberg zoekt daarbij naar aandelen die groei en/of een koersstijging kunnen realiseren los van het algemene marktsentiment. Daarom ligt de focus op het bedrijfsniveau en kijkt hij naar bedrijven die in staat zijn om de opgesloten waarde te ontsluiten.

Verder zoekt Schroders naar bedrijven die in 2019 investeren in verandering. De vermogensbeheerder is daarentegen steeds huiveriger geworden voor bedrijven die te veel geld hebben geleend.

Oplopende inflatie

Volgens James Sym wordt de terugkeer van inflatie een belangrijke factor om komend jaar rekening mee te houden. Dit is volgens hem het gevolg van jaren te weinig investeren en opwaartse druk op de lonen.

Veel Europese bedrijven kampen met een krappe arbeidsmarkt en moeten de lonen verhogen om personeel binnenboord te houden. Daarnaast is er in de nasleep van de financiële crisis te weinig geïnvesteerd in productiecapaciteit, terwijl de economie nog altijd groeit.

Zowel de loongroei en de investeringen in nieuwe productiecapaciteit drijven de inflatie op en dat kan van invloed zijn op bedrijven die het goed hebben gedaan in het lage rente- en lage inflatieklimaat. Beleggers moeten bij een oplopende inflatie op zoek gaan naar een ander type bedrijf.

Verzekeraars en telecombedrijven

Hij wijst daarbij op financials en met name verzekeraars, die in staat zijn om hun inkomsten sneller te verhogen dan de kosten oplopen. Ook de telecomsector kan volgens hem profiteren van een hogere inflatie. De infrastructuur is aanwezig en hogere lonen stellen consumenten in staat om hogere prijzen te betalen.

Cyclische consumentengoederen, zoals auto's, zijn volgens Sym momenteel erg goedkoop geprijsd en en zouden in 2019 kunnen profiteren van een meer zelfverzekerde consument.

Azië

Buiten Europa heeft een tumultueus 2018 de Aziatische aandelen ook aanzienlijk goedkoper gemaakt. Dit biedt volgens Schroders selectieve mogelijkheden, maar beleggers moeten wel voorzichtig te werk gaan in deze regio.

In Japan zullen bedrijven positief blijven reageren op de verbeterende binnenlandse omstandigheden, aangezien ze na bijna twee decennia van deflatie weer enige prijszettingskracht beginnen terug te winnen.