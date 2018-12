Het draadloze netwerk van de vijfde generatie, in de volksmond bekend als 5G, is bijna klaar. Dat biedt kansen voor beleggers. The Motley Fool selecteerde drie bedrijven die op verschillende manieren van deze ontwikkeling profiteren.

5G staat in de startblokken. Zo lanceerde Verizon twee maanden geleden het eerste commerciële 5G-netwerk ter wereld en zijn enkele andere Amerikaanse concurrenten zoals AT&T al geruime tijd bezig om de technologie uit te testen.

Buiten de VS zal China naar verwachting de leiding nemen in 5G-netwerken. De grote drie telecomaanbieders van dit land beginnen volgend jaar met de implementatie van 5G-netwerken en zullen deze tot 2021 in een hoog tempo uitbouwen.

Volgens The Motley Fool is het nu dan ook het juiste moment om deel te nemen aan de 5G-revolutie. De beleggingssite zette drie bedrijven op een rij die beleggers kunnen helpen om te profiteren van de verschillende facetten van deze technologie.

1. Keysight Technologies

Keysight Technologies is een cruciaal radertje in de uitrol van 5G. Elke nieuwe netwerkimplementatie moet worden getest en daarmee komt Keysight om de hoek kijken. Keysight helpt netwerkbedrijven om kritieke apparatuur te testen, zodat ze de overstap kunnen maken van de onderzoeks- en ontwikkelingsfase naar fabricage.

Keysight versnelt de time-to-market voor 5G-netwerkapparatuur. Het bedrijf heeft al stappen gezet door in september een 5G testoplossing voor de productie van basisstations te lanceren. Het bedrijf beweert dat de schaalbaarheid en kosteneffectiviteit van deze oplossing fabrikanten van netwerkapparatuur in staat zal stellen om volumetests uit te voeren voor de infrastructuurapparatuur die vereist is voor 5G-implementaties.

Met dergelijke oplossingen kan Keysight profiteren van de groei van de massale implementatie van basisstations die nodig zijn om 5G-netwerken op wereldwijde schaal mogelijk te maken. Marktonderzoeker Dell'Oro Group raamt de zendingen van basisstations de komende vijf jaar op meer dan 20 miljoen stuks.

Het goede nieuws is dat Keysight al van deze mogelijkheid profiteert. De omzet van het bedrijf steeg in het laatste kwartaal met 19 procent tot 1,05 miljard dollar. Het aandeel wordt verhandeld tegen minder dan 14 keer de verwachte winst voor volgend jaar en biedt daarmee volgens The Motley Fool voor beleggers een goede kans om te profiteren van de 5G-revolutie.

2. Skyworks Solutions

Skyworks Solutions is het meest bekend om het leveren van smartphone-communicatiechips, maar het bedrijf heeft nog een andere manier gevonden om te profiteren van de 5G-markt.

Onlangs heeft Skyworks een uitgebreide reeks oplossingen aangekondigd voor het aandrijven van 5G-basisstations, waaronder zogenoemde kleine-cel-versterkers. Kleine cellen gaan een belangrijke rol spelen in het functioneren van 5G-netwerken omdat hun inzet de netwerkefficiëntie verbetert en leidt tot een grotere netwerkcapaciteit en ruimere dekking.

Daarom zetten telecomaanbieders netwerken van kleine cellen op om klanten een supersnelle 5G-verbinding te bieden. De verkoop van kleine cellen zal naar verwachting omhoog schieten van 13 miljard dollar vorig jaar naar 58 miljard dollar in 2024.

Er is echter nóg een manier waarop Skyworks zichzelf klaarstoomt om te profiteren van de 5G-revolutie. Zodra 5G-implementaties door telecomaanbieders aan kracht winnen, zullen OEM's (original equipment manufacturers) voor smartphones ook de ontvangers op hun apparaten moeten upgraden om de hogere bandbreedte te ondersteunen.

Het aantal antennes in smartphones zal naar verwachting toenemen van twee à vier van dit moment naar vier à zeven, om de hogere gegevensoverdrachtssnelheden te ondersteunen. Dit betekent dat 5G-smartphones waarschijnlijk veel energie zullen verbruiken en de accu sneller leeg is.

Maar Skyworks heeft een oplossing voor dit probleem. Volgens het bedrijf zullen zijn OEM-oplossingen voor 5G-antennes het mogelijk maken voor OEM-fabrikanten van smartphones om hun energie-efficiëntie te behouden, ondanks een toename van de signaalverwerkingsbelasting dankzij een compact formaat.

Dit is een slimme zet van het bedrijf, aangezien de verkoop van 5G smartphones de komende jaren flink zal stijgen. Counterpoint Research schat dat de verkoop van 5G smartphones in 2021 met 255 procent zal toenemen en mogelijk ook in de jaren daarna flink zal blijven groeien.

Daarnaast is het aandeel Skyworks aantrekkelijk gewaardeerd. De koers-winstverhouding van het aandeel bedraagt 14, terwijl het aandeel tegen slechts 8,6 keer de toekomstige winst wordt verhandeld.

3. Micron Technology

Algemeen wordt aangenomen dat 5G-netwerken ten minste 10 keer sneller zijn dan 4G-netwerken. Zo'n enorme verbetering van de snelheid zal leiden tot een enorme toename aan data, waardoor er meer opslagruimte nodig is, niet alleen in smartphones, maar ook in datacenters.

Omdat gegevens met veel hogere snelheden worden overgedragen, zal ook de snelheid van het hosten, opslaan en streamen van de gegevens moeten toenemen. Daarom moeten datacenters hun overstap van oudere harde schijven (HDD's) naar solid-state schijven (SSD's) versnellen.

Hier komt Micron Technology om de hoek kijken met zijn 3D NAND-technologie, waarmee datacenters de 5G-gegevensstroom kunnen verwerken. De geheugenspecialist onthulde in mei van dit jaar de eerste datacenter-specifieke SSD van de industrie die de quad-level cell (QLC) 3D NAND-technologie gebruikt.

Het voordeel van deze nieuwe SSD is dat deze 33 procent meer gegevensopslagcapaciteit biedt in vergelijking met de voorgaande technologie. Hierdroor kunnen datacenters flashopslag gebruiken dankzij lagere operationele kosten.

Bovendien zijn de SSD's van Micron ontworpen om real-time toegang te bieden tot gegevens voor analyses, machine learning, big data en levering van content. Dat komt omdat SSD's veel sneller zijn dan traditionele HDD's. De verkoop van SSD zal naar verwachting meer dan verdubbelen, van 26,4 miljard dollar in 2017 tot 61 miljard dollar in 2023. Dat geeft aan dat Micron een stevige groeimogelijkheid heeft.

Tot slot kan Micron Technology vanuit een waarderingsperspectief als spotgoedkoop worden beschouwd. De verhouding van de koers ten opzichte van de gerealiseerde winst bedraagt slechts 3. Het aandeel is echter wel cyclisch en sterk afhankelijk van de omstandigheden op de geheugenmarkt.