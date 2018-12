Bitcoin, 's werelds grootste cryptomunt, begint af te brokkelen en is bijna waardeloos geworden. Dat zei Atulya Sarin, financieel hoogleraar aan de universiteit van Santa Clara.

Bitcoin zweefde een jaar geleden nog rond het hoogtepunt van meer dan 19.000 dollar en is daarna flink in waarde gekelderd. De munt is momenteel nog circa 3600 dollar waard, schrijft Fox Business.

Weinig gebruiksmogelijkheden

"Fundamenteel heeft bitcoin zijn hype niet waargemaakt", zei Sarin. "In de eerste plaats is de focus vooral gericht op het creëren van munten. Het lijkt in de praktijk niet veel gebruiksmogelijkheden te hebben."



In tegenstelling tot papiergeld, dat wordt ondersteund door een centrale bank die beslist wanneer geld moet worden gedrukt en gedistribueerd, wordt bitcoin uitgegeven door zogenoemde miners die computerkracht gebruiken om een grootboek bij te houden van het eigendom van cryptomunten. Zonder die miners zouden geen transacties mogelijk zijn.

Kosten minen overtreffen bezit

Het probleem op dit moment is volgens Sarin dat het minen van bitcoin meer kost dan het daadwerkelijke bezit van de munt. Deze situatie is volgens hem niet duurzaam. "Als er geen transacties plaatsvinden en niet wordt bijgehouden wie de eigenaar is, resteert alleen een reeks cijfers en al die cijfers zijn waardeloos", aldus de hoogleraar.

Regelgeving

Het gebrek aan belangstelling van beleggers is niet de enige grote hindernis voor bitcoin en andere cryptomunten. Ze liggen ook onder de loep bij de regelgevers vanwege potentiële marktmanipulatie.



Bitcoin zag van 6 december tot 7 december in 24 uur tijd 4,8 miljard dollar aan marktkapitalisatie verdampen en raakte op weekbasis meer dan 14 miljard dollar aan waarde kwijt, wat volgens Coindesk aangeeft dat handelaren bitcoin verruilen voor dollars.

De waarde van de Bitcoin is nu zo'n 84 procent gedaald ten opzichte van het hoogtepunt van 19.781 dollar.

Ook andere cryptomunten onder druk

Bitcoin is niet de enige grote cryptomunt die onder druk staat. Ook Ethereum's ether, Stellar's XLM en bitcoin cash zijn flink in waarde gedaald en tonen geen technische signalen van een spoedig herstel.



De totale marktkapitalisatie van alle cryptomunten is dan ook sterk afgenomen, van 813 miljard dollar op 8 januari 2018 tot 110,6 miljard dollar nu, volgens gegevens van CoinMarketCap.