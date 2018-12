De wilde koersschommelingen die Wall Street in zijn greep heeft, is geen gewone correctie maar een officiële berenmarkt. Dat zei Ed Clissold, hoofdstrateeg Amerikaanse beurzen bij Ned Davis Research.

Een berenmarkt wordt gedefinieerd als een omgeving met een overweldigend pessimisme waardoor de koersen met 20 procent of meer dalen ten opzichte van de recente hoogtepunten, schrijft Cbnc.

20 procent daling komende maanden

"Als je dit beschouwt als een typische berenmarkt, die niet geassocieerd is met een recessie, zul je de koersen met ongeveer 20 procent zien dalen - misschien een beetje meer. Dat is waar we de komende maanden over moeten nadenken", aldus Clissold.

In dat geval zal de berenmarkt 588 punten wegvagen van de all time high van 2940,91 punten van S&P 500-index op 21 september. De brede index sloot vrijdag in correctiegebied op 2.633,08 punten. Dat is een daling van 10 procent ten opzichte van de hoogste stand en een verlies van 4,6 procent voor de week.

Kriebels

Clissold voorspelde aanvankelijk een berenmarkt op Wall Street in 2019, als gevolg van kriebels over de renteverhogingen, de spanningen tussen de VS en China en de vertragende groei van de bedrijfswinsten en de economie.

Hij besloot echter om zijn voorspelling naar voren te halen vanwege de ernstige technische schade door de correctie in oktober. Nu lijkt het erop dat de markt binnenkort wordt getroffen door een berg ontmoedigend nieuws.

"De winstgroei wordt een probleem, iedereen verwacht dat de groei volgend jaar zal vertragen omdat we niet het voordeel van belastingverlagingen hebben, maar de vertraging zal waarschijnlijk meer zijn dan verwacht", waarschuwde Clissold.

Tegen de lente pijn achter de rug

"De winsttaxaties zijn al begonnen te dalen en dat zal de markt nog een paar maanden blijven plagen." Clissold voorspelt een diepe terugval, maar hij ziet geen tekenen van een recessie. Tegen de lente zullen de markten volgens hem de pijn grotendeels achter de rug hebben.

"De gemiddelde berenmarkt die niet gepaard gaat met een recessie duurt ongeveer zeven maanden, dus dat brengt ons naar het begin van het tweede kwartaal en dan kunnen we vanaf daar naar een bodem gaan kijken", zei Clissold.

Gezonde rally

Ondanks de dreigende problemen verwacht Clissold dat aandelen in de tweede helft van 2019 een gezonde rally zullen vertonen en dat de markt tegen het einde van volgend jaar een hoge eencijferige tot lage dubbelcijferige stijging zal laten zien.