Europese telecomaandelen deden het de afgelopen maanden beter dan de bredere markt. De Nederlandse vergunning voor de fusie tussen T-Mobile en Tele2 voedt de hoop op meer consolidatie in de sector, zei Peter Fodroczy, investeringsanalist bij S.W. Mitchell Capital.

De telecommunicatiesector was volgens de analist "een absolute zondebok voor een zeer lange tijd". Maar hij denkt dat telecomaandelen opnieuw kunnen opleven als de juiste consolidatietrends op sommige markten te zien zal zijn, zei hij tegen Bloomberg.

Tijdens de uitverkoop in oktober en november was telecom was de best presterende sector in de Stoxx 600-index. Telecomaandelen haalden zelfs de technologieaandelen op jaarbasis in.

Toevluchtsoord

Speculaties over meer deals na een gunstige uitspraak van de Europese mededingingsautoriteiten, historisch lage waarderingen en een relatief hoog dividendrendement hebben de sector in een gunstiger daglicht gesteld, omdat beleggers op zoek gingen naar een toevluchtsoord.

De Europese telecomaandelen zijn met 10 procent gestegen na het dieptepunt in vijf jaar in oktober. Maar gemeten over de afgelopen drie jaar zijn ze maar liefst 27 procent in waarde gedaald en daarmee de slechtst presterende aandelen in de regio.

Altice Europe

S.W. Mitchell Captial, dat ongeveer 1,3 miljard dollar aan activa beheert, nam een belang in Altice Europe voordat het concern zijn Amerikaanse divisie afsplitste, zei Fodroczy.

De fondsbeheerder heeft een kleine deelneming in de onderneming gehouden als een optie op consolidatie in de Franse thuismarkt van het bedrijf, maar hij merkt wel op dat het aadeel een hoog risico vertegenwoordigt.

Goedkeuring voor fusie

De markt was enthousiast over de mogelijkheid van toekomstige consolidatie na de onvoorwaardelijke goedkeuring door de regelgevende autoriteiten van de fusie van de Nederlandse activiteiten van T-Mobile, dochterbedrijf van Deutsche Telekom, en Tele2 eind november.

Fondsbeheerder Chris Hiorns van EdenTree Investment Management heeft onlangs zijn overwogen positie in telecom uitgebreid door meer aandelen te kopen in het Spaanse telecomconcern Telefónica.

De goedkeuring van de Nederlandse telecom-deal zou volgens hem een positief effect moeten hebben op de sector. Telecomaandelen zien er in zijn ogen nu aantrekkelijk uit ten opzichte van de rest van de markt; zowel in absolute als relatieve zin.

Alasdair McKinnon, investment manager bij Scottish Investment Trust, verklaarde eerder al dat telecom "potentieel interessant" is, hoewel de consolidatie in Europa nog moet plaatsvinden. Zijn fonds beheert ongeveer 800 miljoen pond en houdt belangen in BT Group en Verizon Communications.

Ware liefde of schijnhuwelijk?

Toch zou de outperformance van de telecomaandelen eerder een schijnhuwelijk kunnen zijn dan ware liefde voor veel beleggers. Hoewel telecombedrijven "uit de schaduw kruipen, blijft het onduidelijk of dit een echte verschuiving in hun waargenomen vooruitzichten betekent", schreef analist Carl Murdock-Smith van Berenberg in een rapport.

"Het is vooral het sentiment op de markt dat deze relatieve kracht heeft gedreven, in plaats van het sentiment in de telecomsector." Hij heeft de indruk dat beleggers vooral worden aangetrokken doorde aantrekkelijke waardering van de sector in plaats van door een fundamentele verandering in perceptie.