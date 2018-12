De conjunctuurcyclus komt namelijk op leeftijd, en hoe ouder de cyclus, hoe duurder de markten en hoe groter het risico. Dat zegt James Swanson, hoofdstrateeg bij MFS, in zijn analyse Reflections of four decades of investing.

Cycli zijn tegenwoordig langer dan vroeger, maar nog altijd eindig, legt hij uit. “Economische cycli worden langer in de VS. Een meer gediversifieerde economie, beter voorraadbeheer en stimulering door centrale banken hebben daar allemaal aan bijgedragen. Periodes van groei zijn soepeler geworden, terwijl krimpperiodes kort en abrupt zijn.”

Meer schulden

De grootste zorg van Swanson over die langere cycli is het feit dat ze vaak samengaan met een forse schuldenopbouw. “Dat zet vraagtekens bij de kwaliteit van de groei. Die schuldenopbouw werkt als een molensteen om de nek van groei. Het belang van centrale banken wordt groter in elke volgende cyclus."

“We zitten inmiddels in de op één na langste cyclus in de geschiedenis. Er ligt een buitengewoon decennium achter ons wat betreft aandelenrendementen.”

Defensiever

“Ik denk daarom dat beleggers zich wel wat defensiever mogen gaan positioneren, weg van de risicovollere activa, richting minder volatiele keuzes als cash en obligaties van hoge kwaliteit. Veiligheid wordt belangrijker dan winstmarges.”