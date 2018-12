Bijna de helft van de grote industriële aandelen in de S&P 500-index bevindt zich in een berenmarktgebied, maar Wall Street-analisten houden nog steeds van deze twaalf grote industriële namen.

Maar ondanks een daling van 20 procent of meer, houden Wall Street-analisten nog steeds van deze twaalf grote industriële bedrijven, schrijft columnist Philip van Doorn op MarketWatch. "Ongeacht je mening over belastingverlagingen van vorig jaar, is het wel waarschijnlijk dat ze de winst en aandelenkoersen van de grootste Amerikaanse industriële bedrijven zullen stuwen", zegt Van Doorn.

Berenmarkt: instapmogelijkheid

Maar veel bedrijven hebben geen opleving van de aandelenkoers laten zien. Een groot aantal grote industriële namen bevindt zich zelfs in een berenmarkt - doorgaans gedefinieerd als een daling van 20 procent ten opzichte van een piek. Dat kan volgens Van Doorn een aantal goede instapmogelijkheden bieden voor langetermijninvesteringen in deze 'industriële beren'.

De S&P 500-index is de afgelopen twaalf maanden slechts 2,7 procent gestegen, inclusief herbelegde dividenden. In dezelfde periode is de industriële sector van S&P 500 met 3,1 procent gedaald (inclusief herbelegde dividenden). Bovendien blijkt uit gegevens van FactSet dat 32 van de 69 industriële aandelen in S&P 500 in een berenmarkt zitten.

General Electric niet op favorietenlijst

De slechtste presteerder onder deze industriële beren is General Electric, dat de afgelopen twaalf maanden 58 procent is gekelderd. Maar sommige analisten blijven waarde zien in het aandeel. Van de 22 analisten die GE volgen, heeft 41 procent een koopadvies. Het gemiddelde koersdoel 11,77 dollar impliceert een stijging van 62 procent in de komende twaalf maanden vanaf het huidige niveau.

Koopadvies bij twee derde analisten

GE haalde de favorietenlijst van Van Doorn niet aangezien er geen meerderheid is onder analisten met een koopadvies. Hij stelt zijn lijst te hebben verfijnd tot de twaalf industriële beren met een koopadvies van ten minste twee derde van de analisten gepolst door FactSet.

De verlaging van het maximale tarief van de federale vennootschapsbelasting van 35 procent tot 21 procent heeft geleid tot een geschatte gemiddelde stijging van 22 procent van de winst per aandeel voor de S&P 500-bedrijven voor 2018 ten opzichte van 2017. De stijging van de winst per aandeel van de industriesector wordt door analisten gemiddeld geschat op 19 procent in 2018.

Dat tempo zou moeten vertragen zodra de gevolgen van de belastingverlagingen voor een volledig jaar voelbaar zijn geweest. Analisten verwachten dat de winst per aandeel in 2019 nog eens 9 procent zal stijgen voor de S&P 500-bedrijven. Voor de industriesector wordt volgend jaar een gemiddelde winststijging van 11 procent voorzien.