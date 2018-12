Beleggers die van 2019 een succesvol jaar willen maken, doen er goed aan actief en selectief te werk te gaan. Dat is althans de overtuiging van Neil Dwane, hoofdstrateeg bij vermogensbeheerder AllianzGI.

“Door de hogere renteniveaus in de VS en tegelijkertijd minder monetaire verruiming door de ECB, zal er in 2019 minder liquiditeit en meer volatiliteit zijn”, zo schrijft hij in zijn 2019 outlook: Active selection is essential.

Daarnaast zal de wereldeconomie verder versnipperen. Tel daar de handelsspanningen, hogere olieprijzen en politieke strubbelingen bij op en het wordt “lastiger navigeren door de markt”, stelt de expert.

Dwane is daarom van mening dat beleggers actief moeten selecteren, in plaats van passief accepteren dat de markt minder rendeert. “De kudde volgen heeft de afgelopen jaren goed gewerkt, maar nu zal dat eerder waarde vernietigen dan creëren.” Beleggers zullen dus hun huiswerk moeten doen.

Bekijk hieronder Dwane’s vijf tips:

1. Wees kieskeurig

Schrijf niet direct een hele regio of markt af op basis van één event, zoals Brexit. Er zijn altijd aandelen of sectoren die juist floreren bij bepaalde gebeurtenissen.

2. Zoek bescherming tegen inflatie

De inflatiedruk neemt toe naarmate de consumentenprijzen stijgen. Aandelen, grondstoffen en vastgoed kunnen als natuurlijke hedge fungeren. Aandelen wereldwijd en grondstoffen zijn daarvoor nog steeds goed gepositioneerd.

3. Blijf zoeken

Staak de jacht naar rendement niet. Het is interessant zo lang de rente laag is.

4. Wees soms eigenwijs

Soms is het lucratief om tegendraads te zijn. Spreiding werkt lang niet altijd goed genoeg, omdat door QE veel beleggingscategorieën verkeerd zijn geprijsd. Contrair beleggen kan daardoor voordelig uitpakken.

5. Doe uw huiswerk

Verstoring of ontwrichting van een markt creëert altijd verliezers, maar ook winnaars. Actief onderzoek en analyse verhogen de kans op meer rendement.