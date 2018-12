Ondanks de rode beurzen en de golven van paniek blijft het economische fundament relatief sterk. ‘Dit sentiment is van tijdelijke aard’, zo stelt Olaf van den Heuvel gerust in een update over de markten.

"Het zal ook volgend jaar onzeker blijven, maar je zult niet een hele diepe recessie zien. Ik verwacht dus niet dat aandelenkoersen heel ver onderuit hoeven, maar de stijging zal gematigd zijn.”

Onzekerheden

Onzekerheden te over, zoals Van den Heuvel ook uitlegt. “Dreigt er niet toch een recessie? Verhoogt de Amerikaanse centrale bank de rente niet te snel? Is het handelsbeleid niet te agressief? Om over de problemen rondom Brexit en de Italiaanse begroting nog maar te zwijgen.”

“Maar vergeet ook niet dat we heel veel goed nieuws al hebben gehad en dat dit al is verwerkt in de koersen. Dus wat is nog de upside?”

Werkloosheid als 'lagging indicator'

Maar hoe zit het dan met de lage werkloosheid? Is dat niet positief? “Ja, maar werkloosheid is toch wel een klassieke ‘lagging indicator’. Dat wil zeggen dat het weerspiegelt wat er gebeurd is. Het ging heel goed, dus zijn bedrijven mensen gaan aannemen, waardoor de werkloosheid nu laag is geworden.”

“Maar gaat dat zo blijven? Kun je ‘m nog verder verlagen? Dat gaat lastig worden. Daar is iets voor nodig. Gaan bedrijven nog een keer de winstgevendheid zien groeien? Beleggers hopen van wel. Maar er wordt nu getwijfeld of dat realistisch is. Vorig jaar hadden we heel veel belastingsteun, die je dit jaar misschien niet meer gaat krijgen.”