De grote technologieaandelen zijn flink teruggevallen van de eerdere hoogtepunten. Maar de zogenoemde Web 2.0-aandelen, ofwel de tweede generatie internetaandelen, zijn afgelopen maand flink gestegen. Twee aandelen overtreffen webwinkelgigant Amazon

Dat meldt Cnbc. De koersen van van Etsy (een online marktplaats voor handgemaakte en vintage producten) en interieurwebwinkel Wayfair zijn sinds begin november met dubbele cijfers gestegen. Deze aandelen hebben het daarmee beter gedaan dan Amazon.

Online shoppen

Volgens Boris Schlossberg, strateeg bij BK Asset Management, liggen twee factoren ten grondslag aan de opmars van deze tweede generatie technologienamen. "Ten eerste staat het besteedbaar inkomen waarschijnlijk op het hoogste niveau in een decennium, dus wordt er veel gewinkeld in de kerstperiode. Ten tweede denk ik dat online winkelen voor de kerstdagen de norm is geworden."



Etsy won afgelopen maand 40 procent aan beurswaarde en Wayfair dikte 19 procent aan. Schlossberg verwacht echter dat de grote stijging in de Web 2.0-aandelen zal vervagen zodra de markten 2019 ingaan.

Kater

"Net zoals de verkoop in stenen winkels inzakt in januari, heb ik het gevoel dat deze aandelen een beetje een kater krijgen aan het begin van volgend jaar, omdat er winst wordt genomen en de opmars niet duurzaam zal zijn", verklaarde Schlossberg.

Hoge verwachtingen van Wayfair en Twilio

Niet alle analisten zijn zo sceptisch als Schlossberg over de opmars van de Web 2.0-aandelen. Craig Johnson, hoofd technische marktanalyse bij Piper Jaffray, denkt dat twee internetaandelen - Wayfair en Twilio - een nog grotere koerssprong kunnen maken.



Volgens hem is de opwaartse trend van Wayfair nog steeds intact en is de weg open voor een beweging richting de 150 dollar. Een opmars naar dat niveau zou een rally van 36 procent betekenen ten opzichte van de huidige beurskoers.

Het cloud-communicatieplatform Twilio zou volgens de technisch analist een beweging kunnen laten zien richting de 120 dollar, wat een stijging zou betekenen van bijna 26 procent ten opzichte van de huidige koers.