Ondanks de tijdelijke wapenstilstand tussen de VS en China kunnen beleggers maar beter waakzaam blijven. Mochten de onderhandelingen mislukken, dan bieden deze 10 defensieve aandelen bescherming voor de portefeuille, aldus InvestorPlace.

De aandelen die InvestorPlace heeft geselecteerd zijn van bedrijven in de seculiere industrie, die een aantrekkelijk dividend uitkeren. Er zitten ook twee Europese bedrijven bij: Bayer en AEX-zwaargewicht Unilever.

1. Hershey

Bedrijven in de voedselindustrie hebben een gemengd jaar achter de rug. Technisch gezien hoort de beroemde chocolade- en snoepfabrikant Hershey (bekend van merken als Kitkat en Cadbury) in deze categorie.

Wat dit aandeel onderscheidt van zijn concurrenten, is het momentum van de afgelopen maanden. In de eerste helft van het jaar was het aandeel bepaald niet in trek. Een reeks solide winstprestaties bracht daar verandering in en sinds 2 juli is de beurskoers van Hershey meer dan 18 procent gestegen.

Het bedrijf is geen groeimonster, maar een consistent winstgevende onderneming. In de loop der jaren heeft Hershey grotendeels dubbelcijferige operationele- en nettomarges behaald. Bovendien biedt het een redelijk fatsoenlijke dividendrendement van 2,6 procent.

2. Kraft Heinz

Voor beleggers die op safe willen spelen is het zinvol om voedingsmiddelenbedrijven toe te voegen aan hun kooplijst voor 2019. Want wat er ook gebeurt, mensen moeten eten.

Dat zou je althans zeggen. Ondanks deze logica is het aandeel Kraft Heinz (bekend van onder andere ketchupmerk Heinz, Honig en Caprisun) dit jaar ongeveer 35 procent in waarde gedaald.

Beleggers waren vooral teleurgesteld in de resultaten van het bedrijf. In de laatste vier kwartaalverslagen wist Kraft Heinz twee keer de verwachtingen van de analisten te verslaan en stelde het twee keer teleur.



Maar net als Hershey is Kraft Heinz een consistent winstgevende onderneming. In de afgelopen drie jaar heeft het concern dubbelcijferige operationele en nettomarges gegenereerd. Daarnaast is het dividendrendement van 4,9 procent een belangrijke stimulans.

3. Johnson & Johnson

Ook bedrijven in de gezondheidszorg en persoonlijke verzorging zijn een goede aanvulling op een defensieve beleggingsportefeuille in 2019. Want ongeacht de stand van de economie en ondanks een eventuele handelsoorlog hebben consumenten toegang tot medische zorg nodig.



Johnson & Johnson (bekend van onder andere de merken OB, Nicorette, Listerine en Natusan) mag op de kooplijst niet ontbreken. Sinds de tweede helft van dit jaar is de beurskoers met meer dan 22 procent gestegen en over heel 2018 staat het aandeel 8 procent in de plus.



Het aandeel biedt bovendien ee passief inkomen, met een dividendrendement van 2,4 procent.

4. Bayer

Ook het Duitse Bayer is actief in de gezondheidszorg, met merken als Aleve, Bepanthen en Rennie). Dit aandeel is een aantrekkelijke optie voor contraire beleggers. De koers is dit jaar met 36 procent gedaald. Dat komt vooral door aansprakelijkheidsproblemen van Monsanto, de Amerikaanse chemiereus die Bayer heeft overgenomen.

In augustus bepaalde een Californische rechter dat Monsanto 289 miljoen dollar aan schadevergoeding moest betalen aan een man die kanker kreeg van de onkruidverdelger Roundup. In oktober werd de schadevergoeding in hoger beroep verlaagd tot 78,6 miljoen dollar, maar de vrees voor meer rechtszaken blijft het bedrijf teisteren.

Hier staat wel tegenover dat het bedrijf heeft aangekondigd flink in banen te gaan snijden. Bovendien biedt het aandeel een aantrekkelijk dividendrendement van 4,4 procent.

5. Philip Morris International

Afgezien van morele overwegingen, zijn tabaksfirma's zoals Philip Morris International (bekend van Marlboro en Chesterfield) een aantrekkelijke belegging uit defensief oogpunt. In de eerste plaats bieden tabaksondernemingen doorgaans enorme dividenduitkeringen. Zo levert Philip Morris momenteel 5,2 procent op.



En als de beurzen de komende maanden beginnen te schommelen, presteert het aandeel waarschijnlijk beter dan de meeste andere aandelen.

Mocht een handelsdeal met China uitblijven, dan zal dat waarschijnlijk een positieve uitwerking hebben op Philip Morris, omdat het bedrijf sterke concurrentie krijgt van goedkope Chinese fabrikanten van e-sigaretten.

6. Altria Group

Historisch gezien heeft Altria Group zich bewezen als een van de meest betrouwbare defensieve aandelen. Dit jaar heeft het aandeel echter een wilde achtbaanrit achter de rug. Het aandeel staat dit jaar 22 procent in het rood. Tussen 1 juni en 1 november wist de koers met meer dan 17 procent op te veren, maar dat momenten is vorige maand sterk afgenomen.

Nu zijn alle ogen gericht op het voorstel om een minderheidsbelang in e-sigarettenfabrikant Juul te kopen. Ondertussen biedt het aandeel een dividendrendement van 5,7 procent.

7. Coca-Cola

Als een van de beste defensieve aandelen biedt Coca-Cola historisch gezien stabiliteit voor risicomijdende beleggers. Maar in de afgelopen jaren is het aandeel vastgelopen in een frustrerend, zijwaarts consolidatiepatroon.

Na een sterk winstrapport in het derde kwartaal schoot de koers echter omhoog en eindigde de maand november met een winst van meer dan 6 procent. Daarnaast biedt het aandeel een dividendrendement van 3,1 procent.

8. Unilever

Voor beleggers die in de levensmiddelensector op zoek zijn naar defensieve aandelen die nog steeds een overtuigend herstel moeten laten zien, is Unilever een goede optie, aldus InvestorPlace.



Hoewel Unilever in november bescheiden succesvol was, staat het aandeel voor dit jaar slechts 2 procent in de plus. Toch is Unilever een van de meer levensvatbare, zij het ondergewaardeerde, aandelen om te kopen voor 2019.

Het concern behaald consistente winsten en vrije kasstromen en biedt een dividendrendement van 3,2 procent. Mochten macro-evenementen zoals de handelsoorlog niet gunstig uitpakken, dan kijken beleggers niet naar groeimerken. In plaats daarvan gaan ze op zoek naar betrouwbare namen, zoals Unilever.

9. Intel

Meestal worden technologiebedrijven niet geselecteerd als defensieve aandelen. Maar in deze moeilijke tijden zouden beleggers een uitzondering kunnen maken voor Intel. De halfgeleiderindustrie heeft de laatste tijd aanzienlijke volatiliteit gekend, maar Intel biedt een bredere blootstelling.



Een paradigmaverschuiving waar we momenteel getuige van zijn, is het 5G-netwerk. Door de ongeëvenaarde transmissiesnelheden opent de nieuwe technologie de deur voor meerdere toepassingen, van zelfrijdende auto's tot geautomatiseerde chirurgische ingrepen.

Intel heeft zwaar geïnvesteerd in 5G en heeft een langetermijnstrategieën om het ware potentieel van het platform te benutten. Daarnaast biedt het aandeel een solide dividendrendement van 2,5 procent.

10. IBM

IBM was lange tijd de leider onder defensieve aandelen. Het was geen spannend aandeel, maar het bood tijdens diverse marktcorrecties wel vaak bescherming aan beleggers.

Maar los van een dividendrendement van 5,1 procent lijkt IBM momenteel zijn defensieve kracht te hebben verloren. Tijdens de uitverkoop in oktober zakte het aandeel met bijna 24 procent en voor dit jaar staat het aandeel 16 procent in het rood.

Maar voor contraire beleggers is IBM wellicht een goede optie, gezien de lucratieve kansen op de gebieden als 5G en cloud computing.