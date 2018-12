Naarmate de marktvolatiliteit aantrekt, is het aardig om eens terug te kijken naar aandelen die investeerders op de lange termijn beloonden voor het doorstaan van de moeilijke tijden.

En het afgelopen decennium zijn er niet zoveel bedrijven die daar een beter voorbeeld van zijn dan Netflix, weet Cnbc.

Oogverblindend

Het kopen van aandelen van de Amerikaanse streamingdienst voor de lange termijn heeft zijn vruchten afgeworpen met oogverblindende opbrengsten voor beleggers die de volatiliteit trotseerden.

Het begon als een eenvoudig idee in de jaren 90 om blockbuster- en andere videotheken over te nemen en maandelijkse abonnementen op dvd-verhuur per post af te sluiten. Maar een sterke stap naar digitale streaming en vervolgens een opmerkelijke en riskante investering in het creëren van content, heeft Netflix veranderd in een van 's werelds meest vooraanstaande mediabedrijven.

Jaarlijks 46 procent

En je hoefde niet al bij de beursgang van het bedrijf te investeren om flink wat geld te verdienen. Netflix was al een begrip toen het zijn miljardste dvd in februari 2007 afleverde.

Als je de aandelen toen had gekocht, had je een samengestelde jaarlijkse groei van 46 procent gerealiseerd - meer dan 5 keer het totale rendement voor de S&P 500-index in dezelfde periode.

Misstappen

Er waren onderweg echter ook wat misstappen van het bedrijf waar beleggers doorheen moesten ploeteren, zoals het debacle van Qwikster. In juli 2011 splitste Netflix de oude dvd-mailactiviteiten van de streamingdienst. Klanten zagen de splitsing als een prijsstijging en Netflix raakte meer dan 800.000 klanten kwijt in één kwartaal.

In plaats van een fout toe te geven zette het bedrijf de splitsing door en wijzigde bestuursvoorzitter Reed Hastings de naam van de dvd-service in 'Qwikster'. De kritiek van Wall Street stroomde binnen. Hastings verontschuldigde zich uiteindelijk voor de misstap en draaide de beslissing terug, maar het was te laat om het bloeden te stoppen. Het aandeel verloor meer dan 75 procent van zijn waarde rond Kerstmis in 2011.

Sterke fundamenten...

Maar de fundamenten van het bedrijf waren sterk en consumenten omarmden de technologie van het bedrijf. Als je na het Qwikster-debacle voor 1000 dollar Netflix-aandelen zou hebben gekocht, zou dat vandaag ongeveer 28.000 dollar waard zijn.

...en eigen content

De Netflix-aandelen schoten omhoog nadat het bedrijf begon met het produceren van zijn eigen originele content. Mega-hits zoals 'Orange is the New Black' en 'House of Cards' maakten het product een must-have voor veel huishoudens. En Netflix ging de concurrentie aan met HBO en andere grote mediaconglomeraten.

Het bedrijf was eerder dit jaar korte tijd meer waard dan Disney en Comcast, ondanks het feit dat de omzet van Netflix van 11 miljard dollar in 2017 slechts een fractie was van de andere krachtpatsers.

30 procent gedaald

Het aandeel is nu meer dan 30 procent gedaald sinds de top een paar maanden geleden en er zijn zorgen of het bedrijf wel kan blijven groeien bij zijn huidige omvang. Netflix is momenteel actief in 190 landen. Maar wanneer de markt hapert, kunnen lessen uit eerdere investeringen in stijgende Amerikaanse bedrijven beleggers helpen om de volgende kansen te vinden. Bekijk hier de actuele koers van Netflix.