ASML en ING behoren tot de favorieten onder experts. Dat blijkt uit de enquete van Corné van Zeijl onder 75 beursexperts.

"Voor de komende maand blijft men enthousiast", zegt Van Zeijl. "Maar liefst 54 procent verwacht een stijging in december, zo'n 26 procent verwacht een daling."

December

"Het is natuurlijk december en dat is historisch gezien een goede maand om in aandelen te zitten. Dat argument werd ook door diverse experts genoemd. Echter, veel zal afhangen van de politici: de handelsbesprekingen en de Brexit stemming zullen doorslaggevend zijn. Voorspellen, het blijft moeilijk!"

Terughoudend voor de lange termijn

Net als vorige maand, blijven de experts op de wat langer termijn erg terughoudend. Er zijn meer pessimisten dan optimisten. Daarmee is het de achtste maand op rij dat deze ratio onder nul staat.

"Dat uiteenlopen van de korte- en de lange-termijnverwachtingen is best opmerkelijk. Meestal lopen deze met elkaar op, met de lange termijn meestal wat hoger. Onder het mom op lange termijn komt alles goed. Nu dus niet."

"Het geeft aan dan de meeste experts denken dat de beurs nu wel even omhoog kan, maar dat een eventuele herstel geen lang leven beschoren zal zijn."

ASML en ING

Opnieuw staan ASML en ING bovenaan bij de favorieten. Ook bij de flopaandelen zien we een aantal oude bekenden. Altice wederom op plek 1, maar wel met aanzienlijk minder stemmen, zoals in dit overzicht te zien is.