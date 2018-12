De prijs van een vat ruwe Amerikaanse olie dook onlangs voor het eerst sinds meer dan een jaar onder de 50 dollar. Die duikeling heeft de oliebedrijven hard getroffen, vooral financieel zwakkere producenten die op de steun van hogere olieprijzen hadden gerekend.

Hoewel de inzinking van de olieprijzen gevolgen heeft voor de hele sector, zijn sommige oliebedrijven beter bestand tegen de recente storm op de markt. Dat komt omdat zij zich de afgelopen jaren hebben voorbereid op lagere olieprijzen.

The Motley Fool selecteerde vijf oliebedrijven die geen wijzigingen in hun plannen hoeven aan te brengen met het oog op de lage olieprijzen. Sterker nog, ze zouden de lagere aandelenkoersen kunnen gebruiken om meer van hun eigen aandelen in te kopen. Dat zal ze in staat stellen om op de lange termijn meer geld te verdienen en meer aandeelhouderswaarde te creëren, vooral als de olieprijzen in de toekomst weer opveren.

1. EOG Resources

EOG Resources heeft de afgelopen jaren zijn boorvelden onder de loep genomen om die locaties te identificeren die het bedrijf een rendement van 30 procent kunnen opleveren tegen een olieprijs van 40 dollar per vat. Door een dergelijk hoge drempelwaarde in te stellen, kan het bedrijf goed blijven draaien bij lagere olieprijzen.

Dit omdat het in staat is zijn Amerikaanse olieproductie jaarlijks meer dan 15 procent te laten groeien en zijn huidige dividend te betalen, terwijl het een vrije kasstroom genereert bij 50 dollar per vat. Door de sterke balans is EOG ook goed gepositioneerd om de stormen op de oliemarkt te weerstaan.

2. Occidental Petroleum

Occidental Petroleum heeft onlangs zijn breakeven-plan voor lagere olieprijzen afgerond. Het bedrijf kan zijn huidige productiesnelheid behouden, evenals zijn dividend en kasstromen bij een olieprijs van 40 dollar, en kan bij een olieprijs van 50 dollar zijn productie uitbreiden met een tempo van 5 procent tot 8 procent per jaar.

Occidental Petroleum sloot het derde kwartaal af met 3 miljard dollar aan cash, waarmee het een mooie buffer heeft om een verdere daling van de olieprijs op te vangen. Daarnaast wil het bedrijf voor 2 miljard dollar aan eigen aandelen kopen tegen het einde van volgend jaar.

3. Anadarko Petroleum

Anadarko Petroleum kondigde onlangs zijn budgetplannen voor 2019 aan. Het belangrijkste kenmerk is dat de oliegigant verwacht dat het zijn olieproductie volgend jaar met 10 procent kan laten groeien bij een olieprijs van 50 dollar. Naast het uitbreiden van de output is Anadarko ook van plan om meer geld terug te geven aan investeerders in het komende jaar door een dividendverhoging van 20 procent en een aandeleninkoopprogramma van 1 miljard.

Het bedrijf kan deze plannen volledig financieren uit eigen middelen, aangezien het aan het eind van het derde kwartaal 1,9 miljard dollar op zijn balans had staan. Bovendien zullen ze naar verwachting begin volgend jaar nog eens 2 miljard dollar ontvangen uit de verkoop van zijn midstream-activiteiten.

4. ConocoPhillips

ConocoPhillips schetste eind vorig jaar zijn driejarenplan. De oliegigant verwacht in die periode gemiddeld 5,5 miljard dollar per jaar uit te geven, wat volledig gefinancierd kan worden met de kasstromen die bij een olieprijs van 50 dollar worden gegenereerd. Dat moet ConocoPhillips in staat stellen de productie te laten groeien met een samengestelde jaarlijkse groei van 5 procent, terwijl de kasstroom in die periode toeneemt met 10 procent.

Het bedrijf gaf tevens aan dat het zijn productiesnelheid en dividend kan handhaven als de olieprijs tot onder de 40 dollar zakt. ConocoPhillips sloot het derde kwartaal af met een kaspositie van 4,8 miljard dollar, die het bedrijf kan gebruiken om eigen aandelen te blijven inkopen.

5. Marathon Oil

Ook Marathon Oil heeft zijn bedrijfsvoering hervormd om te kunnen floreren bij lagere olieprijzen. Het bedrijf stelde zijn budget voor 2018 vast op de kasstromen die het naar verwachting zou produceren bij een olieprijs van 50 dollar.

Die prijs moet Marathon genoeg geld opleveren om zijn dividend te betalen, terwijl het zijn productie met 15 procent tot 19 procent kan laten groeien ten opzichte van 2017. Met meer dan 1,5 miljard dollar in kas aan het einde van het derde kwartaal heeft Marathon Oil voldoende speelruimte om de stormachtige oliemarkt te overleven.

