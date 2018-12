Het ene dividendaandeel is het andere niet. Beleggingssite The Motley Fool zette drie dividendaandelen op een rij die niet alleen bovengemiddelde rendementen betalen, maar ook hoge ogen gooien om de uitbetalingen de komende jaren regelmatig te verhogen.

Dividendbeleggers moesten de afgelopen jaren kieskeurig zijn. Terwijl de aandelenmarkt al bijna een decennium in de lift zit - althans vóór de recente daling - hebben veel bekende dividendaandelen een vlucht genomen, maar zijn hun rendementen gestaag gedaald. Dat is geen geweldige combinatie voor beleggers die dividendaandelen willen kopen.

Kansen voor langetermijnbeleggers

De onzekerheid onder beleggers is toegenomen, door de stijgende rentetarieven en bezorgdheid over de wereldwijde economische groei. Maar dit biedt ook kansen voor langetermijnbeleggers die bereid zijn de ups en downs van de markt uit te zitten. Zij kunnen instappen wanneer andere beleggers verkopen en ondertussen genieten van een solide dividend.

Beleggingssite The Motley Fool zette drie dividendaandelen op een rij die niet alleen bovengemiddelde rendementen betalen, maar ook hoge ogen gooien om de uitbetalingen de komende jaren regelmatig te verhogen.

1. Brookfield Infrastructure Partners

Als het gaat om dividendaandelen, zijn er een paar vakjes die beleggers moeten afvinken: recessiebestendigheid; inflatoire druk; hoge drempels voor concurrenten om toe te treden; moeilijk of onmogelijk te vervangen. Brookfield Infrastructure Partners voldoet aan al deze punten.

Brookfield Infrastructure bezit belangrijke infrastructuur voor de transport en opslag van water, telecommunicatie, energie en vracht en het vervoer van passagiers. Hier drijft de wereldwijde handel op. Bovendien wordt er altijd gebruik gemaakt van deze infrastructuur, ongeacht de economische omstandigheden.

Desondanks de beurskoers van Brookfield dit jaar met 13 procent gekelderd, omdat het bedrijf enkele van zijn activa heeft verkocht, waardoor de resultaten zijn gedaald. Het management wil de opbrengsten echter aanwenden voor investeringen in beter renderende activiteiten.

Volgens Fool.com getuigt de verkoop van aandelen Brookfield Infrastructure vanwege de recente zwakte van kortetermijndenken. Voor langetermijnbeleggers is dit een goede kans om een geweldig bedrijf te kopen. Het aandeel heeft een aantrekkelijk dividendrendement van bijna 4,8 procent en verhandelt tegen minder dan 13 keer de verwachte middelen uit operaties in 2018.

Daarnaast heeft Brookfield Infrastructure een langetermijndoel van 5 procent tot 9 procent aan jaarlijkse uitbetalingsverhogingen. In de afgelopen vijf jaar is het dividend met 64 procent gestegen en in het afgelopen decennium met maar liefst 166 procent.

2. Magellan Midstream Partners

Magellan Midstream Partners exploiteert het langste geraffineerde pijpleidingsysteem voor aardolieproducten in de VS en voorziet een groot deel van Amerika van de brandstof die nodig is om de economie vooruit te helpen. Daarnaast vervoert het ook ruwe olie en ammoniak en houdt het concern zich bezig met de opslag en export van aardolieproducten.

De inkomsten die het bedrijf genereert uit deze activiteiten zorgen voor een zeer stabiele kasstroom, waarvan ongeveer 80 procent aan beleggers wordt uitgekeerd in de vorm van een betaling die momenteel 6,4 procent opbrengt.

Magellan Midstream gebruikt de rest van het geld en de sterke balans om te investeren in de uitbreiding van zijn midstreamactiviteiten. Het bedrijf heeft momenteel voor 2,5 miljard dollar aan groeiprojecten in aanbouw, waaronder een nieuwe oliepijplijn uit het Permian-olieveld, die de kasstroom de komende twee jaar zou moeten opdrijven.

Daarom verwacht Magellan Midstream dat het zijn uitbetaling aan beleggers met 5 procent tot 8 procent kan verhogen in zowel 2019 als 2020.

3. Schlumberger

De correctie van de aandelenmarkt heeft veel kansen gecreëerd voor dividendaandelen, vooral in de energiesector. Met de daling van de prijzen van ruwe olie stonden de aandelen van veel olie- en gasconcerns onder druk en dat sloeg over op oliedienstverleners, zoals Schlumberger.

Dit bedrijf is marktleider in het leveren van materialen, apparatuur en gespecialiseerde diensten voor de grote olieproducenten. Maar ondanks deze sterke positie staat Schlumberger voor dezelfde dreigingen die worden veroorzaakt door het potentiële aanbodoverschot in de oliemarkt.

Deze bezorgdheid was met name acuut in de Verenigde Staten, waar de dramatische toename van de productiecapaciteit heeft geresulteerd in een recordoutput en de prijzen van binnenlandse ruwe olie naar extreem lage niveaus heeft geleid in vergelijking met de wereldmarkten.

Toch is Schlumberger zelf optimistisch over de vooruitzichten voor een snelle ommekeer voor olie. Bestuursvoorzitter Paal Kibsgaard is ervan overtuigd dat zelfs als innovatieve productie in gebieden zoals schalieolie blijft stijgen, Schlumberger in staat zal zijn om de groeiende markt te bedienen.

Nu de aandelenkoers van Schlumberger in 2018 met bijna 40 procent is gedaald, is het nu een goed moment om het aandeel met een dividendrendement van 4,4 procent te overwegen.