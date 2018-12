Gezien de klappen van de afgelopen weken lijkt het nu misschien vreemd om te praten over het kopen van technologieaandelen. Maar wie zich richt op de langere termijn krijgt een ander beeld.

InvestorPlace heeft tien techaandelen geselecteerd die goede kaarten hebben om op de langere termijn winnaars te zijn.

Het lijkt misschien vreemd om nu te praten over het kopen van technologieaandelen. De technologiesector heeft de laatste tijd moeilijke tijden doorstaan. Facebook heeft de afgelopen drie maanden maar liefst 22 procent aan waarde verloren en zelfs internetreus Alphabet staat dit jaar in het rood.

Maar als we de problemen een even opzij zetten en ons richten op de vooruitzichten voor de langere termijn, ontstaat er een ander beeld. Sommige grote techaandelen lijken er dan toch aantrekkelijk uit te zien, vooral tegen de huidige prijsniveaus.

InvestorPlace heeft uit het rapport 'Imagine 2025' van RBC Capital tien technologieaandelen geselecteerd die op lange termijn de grote winnaars kunnen zijn.

1. Alphabet

Zoals vermeld was Alphabet, het moederbedrijf van Google, niet immuun voor de recente chaos op de markt. Maar het aandeel is volgens InvestorPlace nog steeds zeer aantrekkelijk en krijgt een strong buy van analisten bij TipRanks. Het gemiddelde koersdoel van 1347 dollar biedt een opwaarts potentieel van 27 procent.

"Amazon en Google lijken het meest te hebben geïnvesteerd in kunstmatige intelligentie (AI) en zij beschikken over de Big Data-toegang en de Compute Power-infrastructuur om het meest te kunnen profiteren van de ontwikkelingen in AI en machine learing (ML)", schrijft RBC Capital.

Ook lijkt Google bijzonder goed gepositioneerd om leiding te geven aan innovaties voor autonoom rijden, gezien de forse investeringen in de autonome voertuigtechnologie van Waymo. RBC gelooft dat autonome voertuigen misschien wel een van de grootste toepassingen van AI zijn.

2. Nvidia

Nvidia verlegt de grenzen van technologie en dit zou volgens RBC Capital de komende jaren vruchten moeten afwerpen. Hoewel de chipfabrikant op korte termijn tegenslagen ervaart, blijft het langetermijnbeeld zeer overtuigend.

"Hoewel er geen garanties zijn voor een winnaar in de AI-race, denken we dat Nvidia zijn concurrenten ver vooruit is, voornamelijk vanwege de waarde van Cuda-software", aldus RBC Capital. Het effectenhuis schat dat meer dan een miljoen ingenieurs werken met Cuda en noemt het "de geheime saus die ten grondslag ligt aan het hele ecosysteem."

Ook volgens Jefferies-analist Mark Lipacis is Nvidia nog steeds "een topspeler" in AI, gaming en autonome voertuigen. Hij hanteert een koopadvies en zijn koersdoel van 246 dollar biedt een opwaarts potentieel van bijna 60 procent.

3. Amazon

Beleggers zullen waarschijnlijk niet verbaasd zijn om Amazon in deze lijst aan te treffen. De webwinkel blijft consequent innoveren voor de toekomst, of het nu gaat om overnames, nieuwe technologieën of het betreden van nieuwe markten.

Ook op het gebied van robotica heeft het bedrijf interessante vooruitgang geboekt. "Amazon lijkt bijzonder goed gepositioneerd om innovaties op het gebied van robotica te leiden, gezien de voortdurende investering in Kiva logistieke robots", benadrukte RBC Capital.

Het bedrijf zet al 100.000 Kiva-robots in en het ziet er steeds meer naar uit dat een zeer groot deel van de distributiemedewerkers van Amazon in 2025 met deze robots zal worden aangevuld.

Een andere interessante trend is dat de AI-gevoede spraakherkenning waarschijnlijk aanzienlijk zal verbeteren, waardoor een nog beter gebruik van internet-apps via spraakopdrachten mogelijk wordt. Daar kan Amazon van profiteren.

Met een gemiddeld koersdoel van 2.165 dollar bij analisten biedt het aandeel een opwaarts potentieel van 36 procent.

4. Rapid7

Beleggers die op zoek zijn naar een goedkoop aandeel voor de lange termijn, zijn bij Rapid7 aan het goede adres. Het bedrijf maakt gebruik van een unieke, op data en analyses gebaseerde benadering van cyberbeveiliging. Bovendien is het aandeel momenteel een koopje, met een koers van minder dan 30 dollar.

Analist Matthew Hedberg van RBC Capital verhoogde onlangs zijn koersdoel voor Rapid7 naar 42 dollar, vanwege de snelle groei van het bedrijf. Dat komt neer op een opwaarts potentieel van 43 procent.

5. Splunk

Splunk is bij Nederlandse beleggers waarschijnlijk wat minder bekend. Maar dit internetbedrijf wordt door RBC Capital binnen de softwaresector als een waarschijnlijke winnaar in de big data-categorie gezien.

Het bedrijf produceert software voor het doorzoeken, bewaken en analyseren van machinegegenereerde big data, via een webstijlinterface. Splunk biedt een Machine Learning Toolkit waarmee flexibele modellen kunnen worden gemaakt die geschikt zijn voor elk gebruik.

"Een belangrijke waarde van het maken van modellen in Splunk is dat gebruikers ze naadloos kunnen toepassen op real-time machinegegevens", aldus RBC Capital.

Dit effectenhuis staat niet alleen in zijn enthousiasme over dit bedrijf. Maar liefst 21 analisten hanteren een koopadvies voor Splunk en het gemiddelde koersdoel van 107 dollar biedt een opwaarts potentieel van meer dan 40 procent.

6. PayPal

In de categorie financiële technologieaandelen gooit PayPal hoge ogen bij analisten. Met een gemiddeld koersdoel van 100 dollar biedt dit aandeel een opwaarts potentieel van 24 procent.

Het eerste voordeel is de enorme schaalgrootte. Ten tweede biedt het bedrijf een uniek tweezijdig model onder de technologieaandelen, met zowel consumenten als handelaren. Dit betekent dat het bedrijf de volledige consumentenervaring onder controle kan houden.

"Dankzij de unieke assets van PayPal kan het bedrijf profiteren van de wereldwijde verschuiving naar digitale handel op de lange termijn", aldus RBC Capital.

Het effectenhuis ziet het bedrijf als een voorvechter van de wereldwijde democratisering van financiële middelen. "Wij geloven dat het groeiende platform een markt van 2 miljard mensen zal openen die niet over financiële diensten beschikken."

7. Apple

De koers van Apple is de afgelopen drie maanden met 20 procent gedaald door de zwakke vraag en bedreigingen van importtarieven voor Apple-producten. Ook de controversiële beslissing van het bedrijf om de verkoopgegevens van iPhones niet openbaar te maken was voor veel beleggers moeilijk te verteren.

Maar RBC Capital blijft optimistisch over het aandeel voor de langere termijn. "We denken dat Apple een belangrijke begunstigde zou kunnen zijn van AI en Virtual Reality/Augmented Reality-gerelateerde trends, die aanzienlijke winsten kunnen genereren voor zijn service-activiteiten."

RBC wijst erop dat de nieuwste iPhones zijn uitgerust met de mogelijkheid om patronen te herkennen, voorspellingen te doen en van ervaringen te leren. "Wat nog interessanter is, is dat we in 2025 kunnen kijken naar de eerste echte 'iPhone-generatie', aangezien het dan 18 jaar is na de lancering van de eerste iPhone. Voor mensen die zijn opgegroeid met iOS-apparaten, kan Apple beschikken over de gegevens van alle apps die een gebruiker ooit heeft geïnstalleerd, over elke vlucht, boek en aankoop, maar ook over bijvoorbeeld gezondheidsstatistieken, familieachtergrond en meer."

8. Synopsys

Dit chipbedrijf is zo'n beetje een gegarandeerde winnaar van toekomstige technologische trends, als ontwerper van AI-chips. Synopsys is in wezen een "wapenhandelaar" voor AI en voor alle chipgerelateerde zaken, stelt RBC Capital.

"Terwijl nieuwe en bestaande bedrijven de technologische grenzen blijven verleggen, helpt Synopsys de bedrijven elke chip te ontwerpen, ongeacht of dit een GPU, CPU, FPGA, Digital Chip, Analog-chip of iets anders is."

Ook andere analisten zijn positief over het bedrijf gezien de strong buy-consensus. Het gemiddelde koersdoel van 109 dollar biedt een opwaarts potentieel van 24 procent.

9. Micron

Een ander chipaandeel om te overwegen is Micron. Alle toekomstige technologietrends resulteren in gegevenscreatie. Micron is met zijn DRAM/NAND-geheugenchips perfect gepositioneerd om daarvan te profiteren.

"De ongelooflijke hoeveelheid gegevens die wordt gegenereerd door AI, VR/AR en autonoom rijden zou een aanzienlijk hoger geheugen vereisen, zowel NAND als DRAM, wat leidt tot sterke en langdurige wind in de rug voor Micron", aldus RBC Capital.

Ook analist Sidney Ho van Deutsche Bank is positief over het aandeel. Hij spreekt van een mogelijk goed instapmoment na de recente koersdaling. Ho herhaalde zijn koopadvies en zijn koersdoel van 60 dollar biedt een opwaarts potentieel van 63 procent.

10. Microsoft

Last but not least is het volgens InvestorPlace verstandig om in de beleggingsportefeuille ruimte vrij te maken voor Microsoft. Dat bedrijf heeft een vinger in de pap in alle toekomstige trends. "Een toonaangevend hyperscale hybride cloudplatform met grote groeimogelijkheden op het gebied van AI, IoT, gaming en andere diensten", zo omschreef RBC het bedrijf.

RBC beschouwt Microsoft als het nummer 1 AI-bedrijf in de openbare cloudruimte, dankzij het snelgroeiende Azure-cloudplatform. "Wij geloven dat Microsoft in een benijdenswaardige positie verkeert ten opzichte van andere concurrenten in de openbare cloud, omdat hun klanten ook gebruik kunnen maken van AI- en ML-mogelijkheden, iets wat Amazon en Google niet kunnen leveren."

Ook andere analisten zijn positief over de vooruitzichten van Microsoft, gezien het grote aantal strong buy-adviezen. Het gemiddelde koersdoel van 124 dollar biedt een opwaarts potentieel van 17 procent.