Morgan Stanley laat er in zijn beleggingsvisie voor 2019 geen misverstand over verstaan. De bullmarkt in de techsector is voorbij. Dekking kan worden gezocht in cash, value-stocks en beleggingen in de emerging markets.

Ook Morgan Stanley heeft inmiddels zijn beleggingsvisie voor 2019 prijsgegeven, en het is er eentje die er niet om liegt, zo schrijft IEXProfs.nl.

Feitelijk worden alle adviezen van het afgelopen jaar overboord gegooid. De VS moeten zich opmaken voor een stagnerende economie. De dollar en groeiaandelen hebben hun hoogtepunt bereikt, terwijl emerging markets en waarde-aandelen juist een comeback kunnen maken. Over het algemeen zijn aandelen echter af te raden vanwege een wereldwijde groeivertraging in combinatie met een oplopende inflatie.

Macro-economische aardverschuiving

“We hebben te maken met een belangrijke macro-economische verschuiving die het einde betekent van de Amerikaanse outperformance”, zei hoofd research Andrew Sheets deze week tegen nieuwszenders als CNBC en Bloomberg.

Hij en zijn team verwachten dat de Amerikaanse groei stukje bij beetje zal afkoelen tot 1 procent in het derde kwartaal van volgend jaar, tegenover nu 3,5 procent. Een enorme val dus.

Fed kan niet stoppen met renteverhoging

Het ergste is dat de wereldwijde inflatie ondertussen blijft oplopen. Voor de Amerikaanse Federal Reserve betekent dit dat ze niet kunnen ophouden met het verhogen van de rente. Morgan Stanley: “Voor beleggers bekent dat weg uit Amerikaanse bedrijfsobligaties en aandelen, verhoog uw cashreserves en zoek naar kansen in emerging markets."

Voor beleggers die toch liever in de VS willen blijven, raadt Sheets waarde-aandelen aan, ondergewaardeerde bedrijven met stabiele inkomsten. Daaronder vallen onder andere de sectoren financials, materialen, energie en nutsproducten. Het feestje van de groeiaandelen ziet Sheets voorlopig niet terugkeren.

Amerikaanse treasuries zijn wel een alternatief. Sheets verwacht dat de rente op treasuries langzaam zal convergeren naar de rente op euro-obligaties. Voor staatsobligaties uit de eurozone is dat gelijk minder goed nieuws. Die worden immers nu nog verhandeld op rentepercentages onder de 1 procent, terwijl de VS met zijn tienjarige staatsleningen al een tijdje boven de 3 procent zit.

Emerging markets raken de bodem

Een van de weinige echte lichtpuntjes in de 2019-prognose van Morgan Stanley zijn de opkomende markten. Sheets verwacht dat de correctie in EM bijna ten einde is en heeft daarom het advies in een keer met twee stappen verhoogd van "underweight" naar "overweight". Amerikaanse aandelen zijn tegelijkertijd verlaagd naar "underweight".

Bij de opkomende markt China houdt Morgan Stanley met een neutraal-advies nog wel een slag om de arm. Veel zal hier afhangen van hoe het handelsconflict met de VS zich ontwikkeld. Hoe harder deze strijd des te slechter is dat voor zowel China als de VS. Het meest positief is Morgan Stanley over Brazilië, Thailand, Indonesië, India, Peru en Polen.

Niet naar Griekenland

Mexico, de Filipijnen, Columbia, Griekenland en de Verenigde Arabische Emiraten moeten daarentegen worden gemeden.

Europa en Japan krijgen ten slotte een klein overweight-advies van Morgan Stanley, hetzelfde geldt opvallend genoeg voor de oliesector. De verwachting is dat de olieprijs eind volgend jaar ondanks een wereldwijde groeivertraging toch weer omhoog zal klimmen richting de 80 dollar per vat.

Morgan Stanley gaat er daarbij wel vanuit dat het oliekartel Opec de rijen weer weet te sluiten en het aanbod reduceert. Momenteel gebeurt het omgekeerde. Vooral Saoedi-Arabië heeft zijn productie flink verhoogd.